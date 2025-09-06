باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روزنامه انگلیسی FBC، دو مقام ارشد سابق آمریکایی و یک منبع آگاه به رویترز گفتند، تقریباً یک هفته پس از زلزله‌ای که بیش از ۲۲۰۰ نفر را در افغانستان کشت و ده‌ها هزار نفر را بی‌خانمان کرد، مشخص نیست که آیا آمریکا، اصلاً قصد کمک‌رسانی دارد یا خیر.

این منبع و مقامات سابق آمریکایی گفتند که عدم واکنش واشنگتن به یکی از مرگبارترین زلزله‌های افغانستان در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که چگونه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با کاهش شدید کمک‌های خارجی و تعطیلی آژانس اصلی کمک‌های خارجی ایالات متحده، دهه‌ها رهبری ایالات متحده در امدادرسانی جهانی به بلایای طبیعی را از دست داده است.

این در حالی‌است که پس از زلزله مرگبار یکشنبه شب گذشته، در شرق افغانستان، وزارت خارجه آمریکا به یک پیام تسلیت دیپلماتیک اکتفا کرد.

این وزارتخانه در پیامی نوشت: «با اندوه فراوان خبر زلزله مرگباری را شنیدیم که در ۳۱ آگوست در شرق افغانستان رخ داد و تلفات زیادی بر جای گذاشت. در این زمان دشوار، همدردی‌ خود را با مردم افغانستان ابراز می‌کنیم.»

پیش از این، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا در مواقع بحرانی مثل سیلاب و زمین‌لرزه کمک‌های بشردوستانه‌ای به آسیب‌دیدگان اختصاص می‌داد.

دونالد ترامپ، در آغاز ماموریت خود به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، آژانس توسعه بین‌الملللی ایالات متحده را منحل و کمک‌های خارجی این کشور را متوقف کرد.

این تصمیم صدها نهاد بشردوستانه در سراسر جهان را با کمبود منابع مواجه کرده و بر عملیات‌های بشردوستانه تاثیر منفی گذاشته است.

آمریکا نه تنها به افغانستان در این بحران انسانی کمکی نکرده است بلکه با تحریم و بلوکه کردن اموال مردم افغانستان به این بحران ها دامن زده است.