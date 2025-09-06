باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مجتبی عبداللهی گفت: در حال حاضر ۹۰ پروژه مدرسه در حال ساخت داریم که از این تعداد، ۲۳ مدرسه و مجموعه ورزشی آماده افتتاح است و این افتتاح به‌صورت سراسری با حضور ریاست محترم جمهور انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه نوسازی و شاداب‌سازی مدارس در دستور کار جدی قرار دارد، افزود: شهرداری‌ها و آموزش و پرورش با همکاری یکدیگر اقدام به رنگ‌آمیزی کلاس‌ها و راهروها، بازسازی سرویس‌های بهداشتی، آسفالت، تجهیز کتابخانه، نمازخانه و ست‌های ورزشی کرده‌اند.

استاندار البرز همچنین از تهیه و توزیع تجهیزات آموزشی و پرورشی جدید طی روزهای آینده خبر داد و گفت: در حوزه سرویس مدارس دانش‌آموزان استثنایی نیز همانند سال‌های گذشته شهرداری‌ها بر اساس قانون مشارکت کرده و دغدغه خانواده‌ها در این زمینه رفع خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت تعاونی‌های معلمان، بیان داشت: تا پایان سال جاری حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ واحد مسکونی تکمیل و تحویل خواهد شد و در نیمه نخست سال آینده نیز ۳۵۰ واحد دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار البرز با تأکید بر جایگاه والای معلمان گفت: آینده کشور و فرزندان ما در گرو تلاش و دلسوزی معلمان است و نگاه ویژه‌ای به مسائل و مطالبات آنان داریم.

وی در پایان با اشاره به دستاوردهای آموزشی استان در حوزه کنکور و سوادآموزی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده، وضعیت استان در شاخص‌های آموزشی مطلوب است و تلاش می‌کنیم رتبه‌های برتر کشوری را در آینده نزدیک کسب کنیم.