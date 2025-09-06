شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش نرخ عوارضی در آزادراه اندیمشک به خرم آباد ابراز گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر شخصی که یک بار از آزادراه‌های سطح کشور تردد کرده باشد، می‌داند که عبور و مرور از آزادراه‌ها، هزینه عوارض آزادراهی دارد. اما هر ساله این مبلغ بطور قابل توجهی افزایش می‌یابد. این روز‌ها افزایش نرخ عوارضی در آزاد راه اندیمشک به خرم آباد سبب گلایه شهروندان شده و مشکلاتی را پیش روی آنها قرار داده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب خدمت شما زحمتکشان عرصه حق و حقیقت مدتی است عوارضی در آزادراه اندیمشک به خرم آباد افزایش پیدا کرده است. بطوریکه در عوارضی اول از ۳۲ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان یعنی حدود ۵۶% افزایش و عوارضی پل زال از ۱۲۰۰۰ تومان به ۲۰۰۰۰ تومان یعنی حدود ۶۰% افزایش قیمت داشته است. یعنی برای یک مسیر رفت و برگشت باید فقط ۱۴۰۰۰۰ تومان عوارض جاده‌ای پرداخت کنیم. این در حالی است که هیچ گونه خدمات جدیدی در مسیر ایجاد نشده و بسیاری از قسمت‌های جاده سال‌ها است که دارای دست انداز‌های متعدد بوده و هیچ ترمیم نشده است.