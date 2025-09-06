باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - صدیقه مویدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با اشاره به پایان برداشت هندوانه در این شهرستان اظهار کرد: بالغ بر ۹ هزار و ۶۰۰ تن هندوانه در مزارع این شهرستان تولید و روانه بازار شد.

او افزود: برداشت هندوانه از سطح ۱۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان از اواسط تیرماه آغاز شد.

مویدی بیان کرد: هندوانه تولیدی این شهرستان علاوه بر ارسال به بازار‌های داخلی، به کشور‌های حوزه خلیج فارس و روسیه نیز صادر می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به تغییرات اقلیمی در کشور، کاهش متوسط بارندگی سالانه و محدودیت بیشتر منابع آب قابل استفاده در بخش‌های مختلف اقتصادی و کشاورزی، تصریح کرد: استفاده از روش آبیاری نواری، کشت نشایی و بهره گیری از مشاوره‌های فنی کارشناسان از جمله راهکار‌های افزایش بهره وری از منابع تولید بخصوص خاک و آب است.

او، استفاده از بذور ارقام اصلاح شده و باکیفیت هندوانه از جمله "اس جی گالاتا"، "B۳۲ "و "منارو" را یکی از عوامل مهم تولید مطلوب و با کیفیت مزارع هندوانه شهرستان بیضا دانست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا بیان کرد: در زمان برداشت این محصول برای ۱۰۰ نفر اشتغال فصلی ایجاد شد.

بیضا در فاصله ۳۰ کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد.