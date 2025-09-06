باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۸ میلیون و ۶۸۷ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۸۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۰ میلیون تومان
|ربع سکه
|۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۸ میلیون و ۶۸۷ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۱ میلیون و ۵۸۱ هزار تومان