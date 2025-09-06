امروز شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۸ میلیون و ۶۸۷ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم  ۸۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۰ میلیون  تومان
ربع سکه ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار  ۸ میلیون و ۶۸۷ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۱۱ میلیون و ۵۸۱ هزار تومان
تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
شکر خدا مکانیسم ماشه هم بی اثر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
اون که بی اثره دیگه تحریمی نمونده که نکرده باشن

تحریم رو خود رانت خورها و دلالهای وطنی انجام میدن

کاش خودمون به خودمون کمی رحم میکردیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
احمقهائی مثل تو ، هنوز نمی دانند که قیمت طلا به مسائل جهانی بستگی دادد و فقط به مسایل ایران مربوط نیست . بحران اوکراین و برخی مسائل دیگه ....
