باشگاه خبرنگاران جوان- سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ در حاشیه بازدید خبرنگاران از ساختمان‌های آسیب دیده جنگ ۱۲ روزه در منطقه ۶ با بیان اینکه هم اکنون در موقعیت خیابان حجت دوست در محدوده بلوار کشاورز که حوالی ظهر مورد اصابت قرار گرفت قرار داریم، اظهار کرد: در این نقطه شهید نداشتیم و فقط یکی از شهروندان که پیک موتوری و در حال عبور از خیابان بود از ناحیه مچ پا مجروح شد، اما در این محدوده به ۱۰۱ واحد در ۴ پلاک بیشترین آسیب وارد شده است.

وی با بیان اینکه بعد از این اتفاق به سرعت کار بازسازی آغاز شد، افزود: درمجموع در منطقه ۶ حدود ۸۰۶ واحد و ۱۱۷ پلاک آسیب دیدند که ۴۷۰ واحد در حوزه تخریب و نوسازی قرار دارد. در این محدوده دانشجو‌های خارجی دانشگاه شهید بهشتی نیز مستقر بودند که خوشبختانه در زمان اصابت در خوابگاه حضور نداشتند.

روحانی با اشاره به اینکه کار تخریب برای نوسازی برخی پلاک‌ها شروع شده، اضافه کرد: پلاکی در خیابان حجت دوست حدود ۱۵ واحد دارد که نیاز به تخریب و نوسازی دارد و تعداد واحد‌ها بر اساس خواسته مالکان همین ۱۵ واحد باقی خواهد ماند و دو طبقه تشویقی و تراکم به جای دیگری منتقل خواهد شد. طی امشب و فردا شب تخریب دو پلاک این خیابان شروع می‌شود. همچنین پلاک دیگری داریم که حدود ۲۹ واحد دارد که فقط کار نمای آن باقی مانده و بازسازی مشاعات انجام شده و در یک هفته آینده سکنه به پلاک خودشان منتقل می‌شود.

انجام صددرصدی جبران خسارت در ساختمان‌های با آسیب جزیی

شهردار منطقه ۶ با اشاره به دسته بندی‌های ساختمان‌های آسیب دیده براساس میزان خسارات وارد شده، توضیح داد: در بحث آسیب‌های جزیی و خسارت به شیشه‌ها حدود ۲۵۴ واحد در منطقه وجود داشت که کار آنها به صورت صدر درصد انجام شد. همچنین ۴۷۰ واحد ما نیاز به بازسازی دارد و ۸۴ واحد در دسته تخریب و نوسازی قرار می‌گیرند. در منطقه ۶ هیچ واحدی در حوزه مقاوم سازی قرار ندارد.

وی عنوان کرد: در بحث رسیدگی به واحد‌های آسیب دیده دولت و شهرداری در کنار یکدیگر قرار دارند و بحث آسیب به خودرو‌ها را دولت متقبل می‌شود و در موضوع لوازم خانگی قرار شد که غیر از شهرداری دولت نیز کمک‌هایی داشته باشد.