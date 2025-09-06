باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال خود را برای ادامه فصل لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی آماده می‌کند و وضعیت بازیکنان مصدوم این تیم، مورد توجه هواداران قرار گرفته است.

علیرضا کوشکی، وینگر گلزن استقلال که به دلیل مصدومیت مجبور شده بود اردوی تیم ملی را ترک کند، طی یکی دو روز آینده به تمرینات گروهی بازخواهد گشت. حضور دوباره او می‌تواند کمک بزرگی به کادر فنی برای تقویت خط حمله تیم باشد، چرا که کوشکی جزو بازیکنان کلیدی آبی‌ها محسوب می‌شود و توانایی تغییر نتیجه در لحظات حساس را دارد.

در کنار کوشکی، عارف غلامی نیز که به دلیل مصدومیت از تمرینات دور مانده بود، قرار است تحت تست‌های پزشکی و ارزیابی کادر پزشکی باشگاه قرار گیرد. در صورت تأیید پزشکان و نظر کادر فنی، غلامی نیز به تمرینات گروهی اضافه خواهد شد تا بتواند در کنار هم‌تیمی‌های خود آماده حضور در مسابقات شود.

بازگشت این دو بازیکن می‌تواند به استقلال کمک کند تا کادر فنی با آرامش بیشتری ترکیب اصلی تیم را برای دیدار‌های پیش‌رو بچیند و برنامه‌های تاکتیکی خود را با حضور بازیکنان کلیدی، جوان و جدید به بهترین شکل پیاده کند.

تمرینات استقلال هم‌اکنون در جزیره کیش با حضور بازیکنان آماده و ذخیره جریان دارد و تمامی اعضای تیم مشغول آماده‌سازی بدنی و تاکتیکی هستند. بازگشت کوشکی و احتمالاً غلامی، تعادل ترکیب تیم را در میانه میدان و خط حمله افزایش خواهد داد و امیدواری‌ها برای موفقیت در بازی‌های آینده را بیشتر می‌کند.

تیم استقلال در هفته سوم لیگ برتر میهمان استقلال خوزستان خواهد بود و هواداران امیدوارند که با بازگشت بازیکنان کلیدی، تیم‌شان به دومین پیروزی فصل دست یابد.