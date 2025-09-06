میزبانی از مسافران در شهر بجنورد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0628\u0647 \u0648\u0627\u0633\u0637\u0647 \u0622\u0628 \u0648 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0639\u062f \u0648 \u0645\u0637\u0644\u0648\u0628 \u0647\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0627\u0645 \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631 \u0648 \u0632\u0627\u0626\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 \u0622\u0645\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f2\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0647\u06cc \u0628\u0647 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u062a\u0631\u062f\u062f \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0