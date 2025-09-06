باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
میزبانی از مسافران در شهر بجنورد + فیلم

شهر بجنورد دارای یکی از زیباترین و قدیمی ترین مراکز گردشگری کشور است که با طبیعتی زیبا همه ساله میزبان میلیونها مسافر و زائر حرم قدس رضوی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خراسان شمالی به واسطه آب و هوای مساعد و مطلوب هر ساله در ایام تابستان میزبان هزاران مسافر و زائر حرم رضوی است.

براساس آمار‌ها بیش از ۲۰ میلیون مسافر در مسیر‌های منتهی به خراسان شمالی تردد می‌کنند.

 

 

