در قالب طرح مسکن محرومان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم زمین مورد نیاز برای بیش از ۴۵۰ خانوار روستایی را تأمین و واگذار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی  _ محمد اطهری،مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم از واگذاری زمین به بیش از ۴۵۰ خانوار روستایی در قالب طرح مسکن محرومان خبر داد و گفت: احداث یک‌هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی برای اقشار محروم روستایی در دستور کار قرار دارد که با تأمین زمین، مرحله نخست این طرح عملیاتی شده است.

او با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن افزود: در مجموع ۹۰ هزار واحد مسکونی در استان قم احداث خواهد شد که اجرای ۸۳۰۰ واحد آن بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفته است. از این تعداد، ۲۵۱۲ واحد تاکنون تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم  افزود: خدمات زیربنایی شامل آب، برق، گاز و فیبر نوری برای واحدهای تکمیل‌شده به‌طور کامل آماده‌سازی و واگذار شده و تلاش می‌شود تا پایان سال جاری، سه هزار واحد دیگر در سایت‌های طایقان و شهرک پردیسان تکمیل و تحویل شود.

اطهری همچنین از انعقاد قراردادهای بانکی برای تمامی واحدهای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: زیرساخت‌های عمومی نظیر مدرسه، مسجد و فضای سبز نیز توسط سایر دستگاه‌های اجرایی در حال احداث است.

 

