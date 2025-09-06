نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری با هدف استفاده حداکثری از انرژی‌های تجدیدپذیر به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری در آئینی با حضور وزیر دادگستری به بهره‌برداری رسید. نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری در دولت وفاق، با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با هدف استفاده حداکثری از انرژی‌های تجدیدپذیر به سرانجام رسیده است.

این طرح با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد تومانی، ۲۵ درصد از نیاز برق وزارت دادگستری را تأمین می‌کند.

نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک وزارت دادگستری با توان تولیدی ۹۱.۵ کیلو وات متشکل از ۱۵۰ عدد پنل ۶۱۰ واتی با تکنولوژی TOPCON و تهیه شده از شرکت‌های دانش بنیان داخلی است که تولید انرژی الکتریکی تولیدی سالیانه آن ۱۴۷۱۰۵ کیلووات ساعت است.

برچسب ها: وزارت دادگستری ، نیروگاه خورشیدی
خبرهای مرتبط
الزامات اخذ مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی در فرودگاه‌ها
تجهیز بزرگترین شهرک صنعتی کشور به نیروگاه خورشیدی
اخذ مجوز ساخت ۱۲۰۰ سامانه خورشیدی توسط جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز مرحله جدید پرداخت کالابرگ از چهارشنبه + فیلم
محاکمه مرد مسافر و ۲ زن همراهش برای قتل راننده اینترنتی
وزیر کار: حذف پردرآمدها از گرفتن یارانه ادامه دارد + فیلم
ایمنی دانش‌آموزان، اولویت پلیس راهور در آغاز سال تحصیلی جدید
تأکید بر جذب و گزینش نیروی انسانی باهوش و متعهد برای خدمت در مرزبانی
۵۵ هزار گواهینامه رانندگی در شهریورماه توقیف شد
خودکاربری قرارداد‌های یکسان از ۵ شهریورماه راه‌اندازی شد
طرح تجمیع صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری
نزدیک به نیمی از گود‌های پرخطر پایتخت ایمن شده است
سهم ۵.۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور
آخرین اخبار
نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری به بهره‌برداری رسید
در منطقه ۶ حدود ۸۰۶ واحد در جنگ ۱۲ روزه آسیب دیده‌اند
ارسال محموله ۱۰۰ تنی کمک‌های بشردوستانه ایران برای زلزله‌زدگان افغانستان
طرح تجمیع صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری
تأکید بر جذب و گزینش نیروی انسانی باهوش و متعهد برای خدمت در مرزبانی
۵۵ هزار گواهینامه رانندگی در شهریورماه توقیف شد
نزدیک به نیمی از گود‌های پرخطر پایتخت ایمن شده است
استاندار تهران: روش‌های مبارزه با قاچاق باید تغییر کند
وزیر کار: حذف پردرآمدها از گرفتن یارانه ادامه دارد + فیلم
تصویربرداری از یک قلاده پلنگ در فیروزکوه
فرماندار تهران بر ضرورت افزایش سرانه ورزشی مناطق شهر تاکید کرد
آغاز مرحله جدید پرداخت کالابرگ از چهارشنبه + فیلم
سهم ۵.۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور
ایمنی دانش‌آموزان، اولویت پلیس راهور در آغاز سال تحصیلی جدید
محاکمه مرد مسافر و ۲ زن همراهش برای قتل راننده اینترنتی
خودکاربری قرارداد‌های یکسان از ۵ شهریورماه راه‌اندازی شد
کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی است
پلیس شهرستان ری چهره مسافرکش‌های قلابی را علنی کرد
روگذر فتح - باغستان در منطقه ۲۱ افتتاح شد
پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان فولاد
تعاون راهکاری مؤثر برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است
آماده‌باش در ۴ استان جنوبی کشور به‌دلیل احتمال رگبار و سیلاب
شخصی‌سازی درمان معتادان با هوش مصنوعی امکان‌پذیر است
والدین؛ پناه امنِ فرزندان در برابر مخدر‌ها
بازدید فرماندار تهران از واحد صنعتی آسیب‌دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه
اولین همایش ملی گردشگری از منظر حقوق شهری برگزار می‌شود
جاده چالوس از ساعت ۱۴:۳۰ یک‌طرفه می‌شود
لزوم ارائه طرح عملیاتی مناطق اتوبوسرانی ویژه بازگشایی مراکز علمی برای مهرماه