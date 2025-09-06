با وجود اینکه بخش عمده اراضی کشاورزی لرستان دیم است، بیش از ۷۰ درصد تولیدات استان از تنها ۲۳ درصد اراضی آبی برداشت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نامدار صیادی ، رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت : کشاورزی لرستان هر ساله بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصولات مختلف شامل گندم، جو، دانه‌های روغنی، حبوبات، سبزی و صیفی و چغندر تولید می‌کند.

او افزود : بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۷۷ درصد از این تولیدات در بخش زراعت قرار دارد و به نظر می‌رسد نقش اصلی را در اقتصاد کشاورزی استان ایفا می‌کند.

او تصریح کرد: ۷۷ درصد از اراضی استان دیم هستند و از این اراضی تنها حدود ۶۰۰ تن محصول برداشت می‌شود در مقابل، تنها ۲۳ درصد از اراضی کشاورزی استان تحت آبیاری قرار دارند، اما همین مقدار محدود بیش از ۷۰ درصد تولیدات استان را به خود اختصاص می‌دهد.

افزایش بهره‌وری اراضی دیم، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری و توجه به مدیریت منابع آب، از جمله اقداماتی است که می‌تواند سهم کشاورزی دیم را در تولید استان افزایش دهد و فشار بر اراضی آبی محدود را کاهش دهد.

 بدون توجه به این چالش، بخش عمده کشاورزی لرستان به رغم گستردگی اراضی، از پتانسیل واقعی خود فاصله زیادی خواهد داشت.

 

