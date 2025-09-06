پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات تاخیر در پرداخت کالابرگ، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات تاخیر در پرداخت کالابرگ، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اجتماعی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

ماجرای تاخیر در واریز کالابرگ چیست؟

 

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد مشکلات تاخیر در پرداخت کالابرگ، در لینک زیر مشاهده کنید.

آغاز مرحله جدید پرداخت کالابرگ از چهارشنبه + فیلم

وزیر کار گفت: مرحله جدید پرداخت کالابرگ از روز چهارشنبه آغاز می‌شود.

 

