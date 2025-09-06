معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به پیامدهای منفی افزایش ناگهانی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی بدون توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی هشدار داد و تاکید کرد: این روند می‌تواند کیفیت آموزش پزشکی و خدمات درمانی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان_مهدی پزشکی مدرس با اشاره به محدودیت‌های بیمارستان‌های آموزشی و کمبود اعضای هیات علمی، افزود: افزایش ناگهانی ظرفیت دانشجویان پزشکی بدون فراهم شدن امکانات و منابع لازم، موجب افت کیفیت آموزش و کاهش مهارت‌های بالینی می‌شود که در نهایت ایمنی بیماران را به خطر می‌اندازد.

وی با بیان این‌که افزایش تعداد دانشجویان فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های آموزشی و درمانی وارد می‌کند، اضافه کرد: این موضوع باعث فرسودگی سریع‌تر تجهیزات، ازدحام در بخش‌های آموزشی و کاهش بهره‌وری خواهد شد.

وی بر اهمیت افزایش متناسب اعضای هیات علمی و مربیان بالینی تاکید کرد و گفت: زمانی که تعداد اعضای هیات علمی متناسب با افزایش دانشجویان نباشد، نظارت و آموزش فردی کاهش یافته و انگیزه اساتید و کادر درمان نیز آسیب می‌بیند.

پیامدهای اجتماعی و مهاجرت پزشکان

پزشکی مدرس درباره تبعات اجتماعی این روند نیز هشدار داد و افزود: کاهش کیفیت آموزش و نبود فرصت‌های شغلی کافی برای فارغ‌التحصیلان می‌تواند مهاجرت پزشکان جوان را افزایش دهد و سرمایه انسانی کشور هدر رود؛ موضوعی که مناطق محروم را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ضرورت برنامه‌ریزی علمی و پایدار

وی در پایان با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی تدریجی و هدفمند در حوزه آموزش پزشکی، گفت: هرگونه افزایش ظرفیت باید بر اساس نیازسنجی واقعی و توسعه زیرساخت‌ها انجام شود تا منافع مردم و نظام سلامت حفظ گردد.

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: اخبار سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی قم
خبرهای مرتبط
ارتقای خدمات درمانی در قم؛ کاهش نیاز به اعزام بیماران به خارج از کشور
گروه‌های پرخطر آنفلوآنزا، واکسیناسیون را جدی بگیرند
سقوط از ارتفاع در خلجستان بالگرد اورژانس قم را به پرواز درآورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رنگ جهاد و امید بر دیوارهای مدارس قم
طرح مسکن محرومان روستایی در قم کلید خورد
هشدار دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به پیامدهای افزایش بی‌رویه ظرفیت پزشکی
آخرین اخبار
هشدار دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به پیامدهای افزایش بی‌رویه ظرفیت پزشکی
طرح مسکن محرومان روستایی در قم کلید خورد
رنگ جهاد و امید بر دیوارهای مدارس قم
تسهیلات ویژه دولت برای تأمین برق پایدار کشاورزان استان قم
واکنش نماینده قم در مجلس به هنجارشکنی یک کافه در قم
حذف ساعت سوم قطع برق از جدول خاموشی های قم
چرخ‌وفلک‌های رنگی در کوچه‌های قم
تلاش رژیم صهیونیستی برای فروپاشی کشور‌های منطقه از طریق جنگ ترکیبی
پایان رقابت‌های کلیستنیکس قهرمانی استان قم
رکود در پروژه خانه‌های یک طبقه طایقان؛ آغاز زودهنگام، پیشرفت تنها ۲۰ درصد