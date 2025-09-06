باشگاه خبرنگاران جوان_مهدی پزشکی مدرس با اشاره به محدودیتهای بیمارستانهای آموزشی و کمبود اعضای هیات علمی، افزود: افزایش ناگهانی ظرفیت دانشجویان پزشکی بدون فراهم شدن امکانات و منابع لازم، موجب افت کیفیت آموزش و کاهش مهارتهای بالینی میشود که در نهایت ایمنی بیماران را به خطر میاندازد.
وی با بیان اینکه افزایش تعداد دانشجویان فشار مضاعفی بر زیرساختهای آموزشی و درمانی وارد میکند، اضافه کرد: این موضوع باعث فرسودگی سریعتر تجهیزات، ازدحام در بخشهای آموزشی و کاهش بهرهوری خواهد شد.
وی بر اهمیت افزایش متناسب اعضای هیات علمی و مربیان بالینی تاکید کرد و گفت: زمانی که تعداد اعضای هیات علمی متناسب با افزایش دانشجویان نباشد، نظارت و آموزش فردی کاهش یافته و انگیزه اساتید و کادر درمان نیز آسیب میبیند.
پیامدهای اجتماعی و مهاجرت پزشکان
پزشکی مدرس درباره تبعات اجتماعی این روند نیز هشدار داد و افزود: کاهش کیفیت آموزش و نبود فرصتهای شغلی کافی برای فارغالتحصیلان میتواند مهاجرت پزشکان جوان را افزایش دهد و سرمایه انسانی کشور هدر رود؛ موضوعی که مناطق محروم را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد.
ضرورت برنامهریزی علمی و پایدار
وی در پایان با تاکید بر لزوم برنامهریزی تدریجی و هدفمند در حوزه آموزش پزشکی، گفت: هرگونه افزایش ظرفیت باید بر اساس نیازسنجی واقعی و توسعه زیرساختها انجام شود تا منافع مردم و نظام سلامت حفظ گردد.
منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم