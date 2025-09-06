باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت ۹ شب پنجشنبه ۱۳ شهریور مرد سالخوردهای هراسان و مضطرب قدم در یکی از کلانتریهای جنوب تهران گذاشت و گفت: «پسر کوچکم میخواهد مرا بکشد خانوادهام فکر میکنند من دیوانهام. چند روز قبل ماشینم را بردند و من هم به اتهام سرقت خودرو از پسرم شکایت کردم. آنها میخواهند مرا به خانه سالمندان بفرستند. امروز هم پسر کوچکم گفت میخواهد مرا بکشد. من هم از ترس او به پلیس پناه آوردهام.» در حالی که مرد سالخورده چنین اظهاراتی داشت، مأموران در تحقیقات خود دریافتند چندین بار بین او و خانوادهاش اختلاف پیش آمده و شکایتهای متعددی نیز ثبت شده است. باتوجه به حساس بودن ماجرا و از آنجایی که احتمال میرفت جان پیرمرد در خطر باشد، به دستور رئیس کلانتری دو نفر از مأموران به همراه وی راهی خانهاش شدند.
اما زمانی که به محل رسیدند، فقط همسر او در خانه حضور داشت و زن سالخورده نیز اظهارات پیرمرد را تکذیب کرد. مأموران پس از بررسیهای اولیه ساعتی بعد خانه را ترک کرده و راهی کلانتری شدند. اما حدود ۲ ساعت بعد مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و از قتل پدر ۷۷ سالهاش خبر داد وقتی مأموران کلانتری راهی محل حادثه شدند با جسد همان پیرمردی روبهرو شدند که صبح به کلانتری رفته بود. آثار کبودی و ضرب و جرح نیز روی بدن او به چشم میخورد بنابراین موضوع به بازپرس ویژه قتل اعلام شد.
پسر مقتول که در صحنه حضور داشت، گفت: «پدرم وقتی به خانه برگشت بشدت کتک خورده و سر و صورتش زخمی بود و هر چه از او پرسیدیم که چه اتفاقی رخ داده و چه کسی این بلا را سرت آورده است جواب درستی به ما نداد. او همیشه بد اخلاق بود و مشکل عقلی داشت.»
در ادامه تیم جنایی با توجه به مشاهده آثار خون روی لباس پسر جوان و اینکه مشخص شد درگیری داخل خانه رخ داده است و از طرفی پیرمرد ساعاتی قبل از مرگش از تهدید پسرش به قتل خود خبر داده بود به دستور بازپرس جنایی، پسر جوان را به عنوان تنها مظنون جنایت بازداشت کردند و جسد نیز برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای رازگشایی از این قتل ادامه دارد.
منبع: روزنامه ایران