باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجتالاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در نشست خبری که به مناسبت سیونهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد، گفت: امسال مصادف است با هزار و پانصدمین میلاد پیامبر اعظم (ص) و کنفرانس وحدت اسلام با عنوان نبی الرحمه و امت واحده کار خود را از دیروز آغاز کرده است.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی اظهار کرد: در حالی سی و نهمین دوره آغاز میشود که در شرایط خاصی در جهان هستیم.
حجتالاسلام شهریاری بیان کرد: تاثیری که این ۳۹ دوره در طی این ۳۹ سال بر مفاهیم دیپلماسی جهانی گذاشته و وحدت امروز بسیار گسترده تر از آن چیزی است که در اول انقلاب دنبال میکردیم و تقریب مذاهب امروز محقق شده است و با راهبردی که امامین انقلاب پیگیری کردند محقق شده است.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: برای توضیح مفهوم وحدت سه ساحت مطرح است اولی ساحت وحدت داخلی است که درونزاست یعنی در کشورمان الگویی برای جهان اسلام ترسیم کردیم.
حجتالاسلام شهریاری گفت: وحدت داخلی ما بعد از انقلاب به صورت جدی توسط امام خمینی (ره) دنبال شد و تمام اقوامی که در کشورمان وجود دارند در جنگ ۱۲ روزه در کنار هم ایستادند و وحدت را به نمایش گذاشتند و در وحدت بین شیعه و سنی وحدت را به منصه ظهور رساندیم.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی اظهار کرد: هزاران خطبه از بزرگان اهل سنت بعد از جنگ ۱۲ روزه قرائت شد و ما به کمک علمای اهل سنت افتخار آفریدیم و مجلدی تهیه شده که یک جلد سه هزار صفحهای شده است.
حجتالاسلام شهریاری بیان کرد: ما از وحدت داخلی عبور کردیم و به وحدت مذهبی دست یافتیم و اگر اختلافی است گاهی اوقات رویدادهای نادری رخ میدهد مثل یک تصادفی که در خیابان رخ میدهد.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تاکید کرد: امسال حوزههای علمیه برای هفته وحدت اعلام برنامه کردند که این برای سنواتی کمی است که این اتفاق میافتد.
آیتالله بروجردی متوجه شدند که ما باید در کنار اهل سنت خارج از کشور بهعنوان مذهب رسمی شناخته شویم و شیخ شلتوت بیانیه صادر کرد کا شیعه در کنار مذاهب چهارگانه شناسایی شد.
حجتالاسلام شهریاری بیان کرد: بعد از انقلاب اتفاق همعرضی توسط امام صورت گرفت و وحدت مذهبی را تبیین کردند و گفتند در حج باید پشت اهل سنت نماز بخوانید و امام، اهل سنت را در کنار شیعیان پذیرفتند.
در زمان مقام معظم رهبری شاهد بودیم که جواز اذان و اقامه اهل سنت در کردستان داده شد و توهین به مقدسات تحریم شد.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: دومین ساحت، لایه منطقهنگری است یعنی باید به کشورهای نزدیک خودمان توجه کنیم که عمدتا مسلمان هستند. ما باید به این اخوت منطقهای توجه کنیم و تفرقه یک حرمت قرآنی است.
حجتالاسلام شهریاری اظهار کرد: منطقهگری الزام کرده مردم کشورهای دیگر را برادر خود بدانیم. ما به دولت جمهوری اسلامی افتخار میکنیم و باید دیپلماسی سیاسی را دنبال کنیم تا این اخوت بین کشورهای اسلامی را که همه احساس اخوت و برادری دارند، ایجاد شود.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: کشورهای اسلامی در جنگ ۱۲ روزه به مسئولیت خود عمل کردند و عربستان گفت نمیگذاریم آمریکا از زمین ما برای حمله به ایران استفاده کند. برای اولینبار است که عربستان در کنفرانس وحدت حضور پیدا کرده است و ترکیه در حد معاونت، نماینده به این کنفرانس میفرستد.
حجتالاسلام شهریاری با بیان اینکه از کشورهای اسلامی بابت پیگیری مفهوم وحدت و محکومیت حمله رژیم صهیونیستی تشکر میکنیم، گفت:
وحدت از ۷ اکتبر یک مفهوم جهانی پیدا کرده است و این وحدت فقط وحدت اسلامی نیست بلکه وحدت انسانی است.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی بیان کرد: اولین مفهوم، مفهوم کرامت انسان است و اگر کسی حرمت انسان را از آن جهت که انسان است بشکند کرامت انسان را زیر پا گذاشته است. اگر امروز بر سر مسئله فلسطین اجماع جهانی یعنی وحدت شکل گرفته دلیلش کرامت انسانی است.
حجتالاسلام شهریاری تصریح کرد: دومین ارزش اسلامی، عدالت است. ظلم این است که حق حیات برای فلسطینیان و از آن جهت که انسان است قائل نشود. اتفاقی که امروز افتاده حقوق انسانی را از فلسطینیان گرفته و صدای همه بنیبشر درآمده است.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی اظهار کرد: این الگوی مقاومت نیست که فقط از مسلمانان دفاع کنیم چون ما از انسانیت دفاع کردیم؛ مکتب ما مقابله با ظلم است ایستادن دگدر مقابل یکجانبهگرایی آمریکاست.
حجتالاسلام شهریاری اضافه کرد: چین و هند رقبای چند هزارساله یکدیگر هستند، اما امروز رئیسجمهور هند به رئیسجمهور میگوید فیلها باید با اژدها همکاری کنند. امروز فقط ما نیستیم کا تحت تتریم هستیم و چین و اند با تعرفه طالمانه روبرو هستند و روسیه درگیر جنگ تحمیلی است که با اوکراین دارد.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی بیان کرد: امنیت سومین مفهومی است که موجب وحدت میشود و فقط مختص مسلمانان نیست. آمریکا ملاحظه امنیت جهانی را میکند و فقط بهدنبال امنیت خود است. کشورهایی که تکفیریها را دنبال میکردند بهدنبال پیگیری وحدت هستند. امروز درخت وحدت نه در سطح منطقهای بلکه در سطح جهانی میوه میدهد و وحدت انسانی وحدت جهانی است.
حجتالاسلام شهریاری گفت: ۲۱۰ نفر از سراسر کشور مهمان ما هستند و ۸۰ مهمان در سطح وزرا، علما و نخستوزیران سابق کشورها مهمان ما هستند.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی اظهار کرد: حدود ۲۰۰ وبینار از سخنان ضبط شده علما برای ما ارسال شده و بالغ بر ۲۸۰۰ نفر به این کنفرانس دعوت شدند. وزارت خارجه و سازمان فرهنگ ارتباطات، شورای امنیت ملی و صداوسیما و بسیاری از نهادها با ما در این زمینه همکاری دارند و تا کنون ۳۹۲ مقاله به دست ما رسیده است.
حجتالاسلام شهریاری بیان کرد: وظیفه اصلی مجمع تقریب گفتمانسازی است و باید آن را از سطح منطقهای به سطح جهانی گسترش دهیم. مجمع تقریب توانسته این کار را انجام دهد و یک گفتگوی اسلامی_اسلامی بین شیعه و سنی در الازهر مصر شروع شده است.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی بیان کرد: از طالبان دعوت کردیم اما هنوز کسی را برای حضور در کنفرانس وحدت اسلامی معرفی نکردند. برخی از علما از سوریه در این کنفرانس دعوت شدند.