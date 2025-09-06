رئیس پلیس فتا استان خوزستان از دستگیری مزاحم اینترنتی در فضای سایبری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه علی حسینی در تشریح این خبر بیان داشت: با مراجعه یکی از شهروندان خانم به پلیس فتا شهرستان شوشتر، وی مدعی شد شخصی در یکی از شبکه اجتماعی، اقدام به ایجاد مزاحمت علیه وی نموده و باعث خدشه وارد کردن به آبرو او شده است. به همین دلیل موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی متهم شده و ضمن هماهنگی با مقام قضایی، او را دستگیر کردند. 

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم پس از مشاهده مستندات و ادله دیجیتال جمع‌آوری شده، به بزه ارتکابی اعتراف و هدف خود را از بین بردن آبروی قربانی می‌دانست. همچنین در بررسی تلفن همراه متهم مشخص گردید که وی برای تعداد دیگری از شهروندان نیز در فضای مجازی ایجاد مزاحمت کرده است. در نتیجه متهم به همراه پرونده تکمیلی به دادسرا معرفی شد. در نتیجه به همراه پرونده تکمیلی به دادسرا معرفی شد.

سرهنگ حسینی ضمن هشدار به مجرمان سایبری یادآور شد: مزاحمت سایبری علیه افراد در شبکه‌های اجتماعی و خدشه‌دار نمودن آبروی شخصی شهروندان جزء مصادیق مجرمانه بوده و با خاطیان در این‌گونه جرائم برابر قانون به‌ شدت برخورد می‌شود.

برچسب ها: پلیس فتا خوزستان ، مزاحمت سایبری
