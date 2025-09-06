معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از افزایش قابل توجه درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: درآمد این شرکت‌ها به ۱۸۳۳ هزار میلیارد تومان رسید که ۶۰ درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، گفت: سهم فروش محصولات دانش‌بنیان با ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲، به ۳۶۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این آمار نشان‌دهنده نفوذ ۸۱ درصدی محصولات دانش‌بنیان در کل فروش شرکت‌های فناور و بیانگر سهم بالای این شرکت‌ها در اقتصاد ملی است.

معاون علمی رییس‌جمهور به تفکیک شرکت‌ها پرداخت و به چالش‌های شرکت‌های نوپا اشاره کرد و افزود: شرکت‌های نوپا که ۶۷ درصد از کل شرکت‌های دانش‌بنیان را تشکیل می‌دهند، به دلیل ماهیت خود، سهم اندکی در اقتصاد دانش‌بنیان دارند. با توسعه مدل‌های سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری دانش فنی، این شرکت‌ها می‌توانند با ترسیم چشم‌انداز سودآوری و ورود به بازار‌های جدید مانند بازار نوآفرین، عملکرد بهتری داشته باشند.

افشین در پایان به حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان در بورس و ۲۷ شرکت در بازار نوآفرین فرابورس پذیرش شده‌اند. از این تعداد، حدود ۱۰ شرکت به مرحله عرضه اولیه رسیده‌اند.

منبع: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری

برچسب ها: شرکت دانش بنیان ، معاونت علمی رئیس جمهور
