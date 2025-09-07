رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با نزدیک شدن به فصل برداشت از ابتدای مهرماه شاهد روند کاهش قیمت حبوبات خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه کمبودی در عرضه روغن نداریم، گفت: اکنون مشکل کمبود روغن مرتفع نشده چراکه حاشیه سود دیده نشده است، درحالیکه ۳ درصد حاشیه سود عمده فروش و۱۰ درصد خرده فروش است که متاسفانه بدلیل عدم حاشیه سود، واحدهای صنفی استقبالی ندارند.

وی با اشاره به ثبات قیمت حبوبات در بازار افزود: قیمت حبوبات روند کاهشی داشت که با نزدیک شدن به فصل برداشت از ابتدای مهرماه شاهد روند کاهش قیمت خواهیم بود.

کنگری با بیان اینکه شکر کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود، گفت: بنابر بررسی های صورت گرفته مشکلی در بازار شکر نداریم و اکنون در بازار بنکداری ها ۵۳ تا ۵۴ هزارتومان عرضه می شود، درحالیکه نرخ مصوب ۵۹ هزارتومان است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در بحث حبوبات ایرانی و خارجی با یکدیگر اختلاف دارد به طوریکه لوبیا چیتی ایرانی ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزارتومان و وارداتی ۱۶۰ هزارتومان عرضه می شود.