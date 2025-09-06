باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علیرضا رحیمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج در رابطه با چالش‌های فنی، تعداد رام‌هاو ایستگاه‌های فعال پروژه قطار شهری کرج توضیح و از راه اندازی فاز دوم این پروژه خبر داد و گفت:پروژه قطار شهری کرج را می‌توان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پرچالش‌ترین طرح‌های عمرانی و حمل‌ونقل در استان البرز دانست و امروزه قطار شهری نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه ضرورتی حیاتی برای آرامش زندگی روزمره شهروندان کرجی و توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل پارلمان شهر کرج با بیان اینکه فاز اول این خط که حدود هفت کیلومتر طول و از چهارراه طالقانی تا سه‌راه رجایی‌شهر را پوشش می‌دهد پیش‌تر به‌طور آزمایشی افتتاح شده، اظهار داشت:قطار شهری کرج به ایستگاه پایانی خود رسید و فاز اصلی این طرح به طول ۱۲ کیلومتر از ۴۵ متری گلشهر تا میدان شهید سلطانی شامل هشت ایستگاه می باشد و هم‌زمان با افتتاح این خط، تنها ۵ ایستگاه آن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و مابقی به مرور زمان و با توجه به نیاز، تردد مسافر و خطوط تقاطعی دیگر فعال خواهند شد مسیری که با وجود چالش‌های فنی و هزینه‌های سنگین، به مرحله نهایی رسید امید می‌رود نگاه‌ها بیشتر از پیش متوجه حمایت دولت و استقبال مردم قرار گیرد و در آینده‌ای نزدیک توسعه ادامه مسیر نیز از ۴۵ متری گلشهر به سمت حصارک که عملیات عمرانی آن شامل لاینینگ و ریل‌گذاری پیش بینی شده و در حال انجام است تحقق یابد و در آینده ای نزدیک در اختیار مردم فهیم شهر کرج قرار می گیرد.

علیرضا رحیمی بهره برداری از خط ۲ قطار شهری در کاهش ترافیک سنگین خیابان‌های اصلی کرج همچون شهید بهشتی، طالقانی جنوبی و بلوار هفت‌تیر نقش اساسی دانست و بیان داشت: بهره‌برداری کامل همچنان با محدودیت‌هایی مانند کسری رام‌ها، تجهیز نشدن کامل سیستم سیگنالینگ و برخی نواقص عمرانی روبه‌روست، اما تجربه سایر کلان‌شهرها نشان داده است که می‌توان پروژه را با درصد بالای پیشرفت افتتاح و هم‌زمان تکمیل نمود و با توجه به نوع خط ۲ که بصورت رفت و برگشتی می باشد و با خطوط دیگری تلاقی ندارد جهت افزایش ایمنی، حداقل‌های سیگنالینگ لازم توسط مدیریت شهری دیده شده و در حال حاضر تنها دو رام موجود است، در حالی که برای عملکرد بهینه و بدون مشکل حداقل چهار رام نیاز است اما با توجه به تحریم های موجود قدری کار به کندی پیش می رود که انتظار می رود دولت محترم طبق قانون،به شهرهایی که دارای قطار شهری هستند، رام اختصاص دهد.

رحیمی در پایان از همیاری و همکاری صمیمانه استاندار محترم البرز ،اعضای شورا ،مدیران فعلی سازمان قطار شهری و مسئولین سابق که در ریل گذاری این پروژه مهم نقش داشتند و همچنین پیمانکار و مشاورین پروژه تقدیر و تشکر نمود و اظهار امیدواری کرد خط ۲ مترو با عبور از قلب ترافیکی کرج، نه تنها آرامش را به خیابان‌های شلوغ بازمی‌گرداند، بلکه نفسی تازه به کالبد توسعه پایدار شهری می‌بخشد. با وجود چالش‌های فنی و نیاز به تکمیل برخی تجهیزات، این پروژه “حیاتی” اکنون در مسیر نهایی‌شدن قرار گرفته و چشم‌انتظار حمایت همگانی برای رسیدن به اوج کارایی است.