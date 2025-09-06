باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال ۲۹ هزار و ۷۵۰ معلم جدیدالاستخدام داریم که به کلاسهای درس اضافه میشوند گفت: حدود ۱۸ هزار نفر نیز فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی به کلاسهای درس وارد میشوند.
وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۵۰ هزار معلم جدید در کلاسهای درس خواهیم داشت افزود: امسال کمبود معلم در مدارس نخواهیم داشت.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کلاسهای درس به موقع شروع خواهند شد ادامه داد: کلاسها حضوریست و دلیلی برای کلاسهای مجازی وجود ندارد. کلاسهای مجازی برای مواقع ضروری است.
منبع: ایسنا