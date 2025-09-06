سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کلاس‌های درس از مهرماه به صورت حضوری برگزار می‌شود گفت: امسال کمبود معلم در کلاس‌های درس وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال ۲۹ هزار و ۷۵۰ معلم جدیدالاستخدام داریم که به کلاس‌های درس اضافه می‌شوند گفت: حدود ۱۸ هزار نفر نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی به کلاس‌های درس وارد می‌شوند.

وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۵۰ هزار معلم جدید در کلاس‌های درس خواهیم داشت افزود: امسال کمبود معلم در مدارس نخواهیم داشت.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کلاس‌های درس به موقع شروع خواهند شد ادامه داد: کلاس‌ها حضوریست و دلیلی برای کلاس‌های مجازی وجود ندارد. کلاس‌های مجازی برای مواقع ضروری است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: آموزش و پرورش ، کمبود معلم
