مهاجم جدید تیم فوتبال المپیاکوس به سرمربی این تیم قول داده که مشکلی ندارد و برای حضور در زمین بازی آماده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سایت  «monobala» یونان خبر داد: مهدی طارمی برای تکمیل انتقال خود به تیم فوتبال المپیاکوس، سفری کوتاه به یونان انجام داد. این مهاجم ایرانی پس از حضور در تاجیکستان با تیم ملی کشورش، راهی یونان شد، قرارداد خود را امضا کرد و پس از انجام تست‌های پزشکی، دوباره به تاجیکستان بازگشت.

طارمی روز دوشنبه در دیدار تیم ملی ایران مقابل هند به میدان رفت و توانست گلزنی کند، نشان داد که هنوز مهارت‌ها و توانایی‌های بالای خود را حفظ کرده و بازیکنی در سطح بالا است. در مدت حضور کوتاه در آتن، کریم انصاری‌فرد همیشه همراه او بود.

در همین بازه، طارمی با خوزه لوئیس مندیلیبار، سرمربی المپیاکوس، به گفت‌و‌گو نشست. مندیلیبار نقش مهمی در تصمیم نهایی طارمی برای پیوستن به این تیم داشت و در جریان حضور مهاجم ایرانی در یونان، تماس گرفت تا از وضعیت فنی و آمادگی بدنی او مطلع شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد سرمربی اسپانیایی از آمادگی طارمی کاملاً رضایت داشته است. پیام مهاجم ۳۳ ساله این بود که در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و آماده حضور در زمین است.

طارمی تمام تابستان را بیکار سپری نکرده و تمرینات آماده‌سازی خود را با تیم اینتر انجام داده و در بازی‌های تیم ملی نیز شرکت داشته است. او اکنون در سطح مطلوبی قرار دارد و آماده است تا به سرعت وارد ترکیب المپیاکوس شود. انتظار می‌رود از هفته آینده، علاقه‌مندان شاهد حضور مهاجم ایرانی در تمرینات رسمی این باشگاه یونانی باشند و او آماده است تا در چالش جدید خود در لیگ یونان و مسابقات اروپایی درخشش کند.

برچسب ها: مهدی طارمی ، فوتبال
