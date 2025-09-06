نشست خبری همایون اسعدیان رئیس خانه سینما امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - نشست خبری همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما و علیرضا حسینی عضو هیات مدیره خانه سینما با اصحاب رسانه امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه پیرامون ارائه گزارش برنامه‌های اخیر و آینده خانه در خانه سینما برگزار شد.

همایون اسعدیان بیان کرد: در دوره قبل مدیریت خانه سینما بسیار فضای آرامی داشت و آقای دهکردی از ابتدا گفته بودند که به طور موقت در خانه سینما خواهند بود، سپس ایشان تمایل داشتند به کارهای سینما وفیلم برسند. از او سپاسگذاریم‌، همچنین همه دوستانی که قبل از آقای دهکری مسئولیت خانه سینما را برعهده گرفتند، به عبارتی یک جور بندبازی کردند و سعی کردند خانه را در حوادث و اتفاقات مختلف حفظ کنند ممنونیم.

وی ادامه داد: در این جلسه طبق معمول معضلات خانه تکرار می‌شود، گویا دردها و زخم‌هایی همراه ما مانده و سعی شده مسائل حل شود. موردی که اخیرا مطرح شده را عرض می‌کنم. قطعا برای همه ماجرای اسکار و اطلاعیه‌ای که چند روز پیش خانه سینما منتشر کرد برای همه سوال برانگیز است و در تمام دوران خانه سینما سعی شده با تمام مسئولان فرهنگی و وزارت ارشاد تعاملاتی داشته باشد. فکر می‌کنم تنها دوره ای که خانه دچار مسائلی شد دوران آقای شمقدری، زمان آقای احمدی نژاد بود‌.

وی افزود: لذا اینجا رسما اعلام می‌کنم، دوستان جدیدی که در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی هستند بیشترین همکاری، بیشترین نگاه صنفی به خانه داشتند و همراهی و همکاری خوبی صورت گرفته است. خود بنده شاهد تلاش‌ها برای اکران پیرپسر بودم. اگر وزیر ارشاد بابت اکران فیلم پیرپسر کارت زرد می‌گیرد، باعث افتخار است، وزیری که پای فرهنگ می‌ایستد. این همراهی هم درخانه سینما در مسائل فرهنگی، مالی بوده است. نمی‌دانم چرا یک سری از دوستان این مسائل را مطرح نمی‌کنند.

وی درباره بودجه خانه سینما و مبالغ هزینه شده در این خانه گفت: متوجه شدم در اسفند ماه با همراهی خانه سینما چیزی بالغ بر بیست و چندمیلیارد تومان به بیش از ۳ هزار و ۱۴۸ عضو پرداخت شده که رقم بسیار خوبی بوده است. لذا دوستان هیات مدیره هدایای قابل توجه عید را به دوستانی که فکر می‌کردند نیاز دارند پرداخت کردند.

وی با اشاره به جابه‌‌جایی درگاه ارسال آثار به آکادمی اسکار بیان کرد: از دید آکادمی اسکار، در تمام‌کشورها درگاهی وجود دارد که تمام آثار باید از آن درگاه رد شود. این درگاه در دست بنیاد فارابی است. طی گفت‌وگوهایی قرار شد درگاه را جابه‌جا کنیم و به صنوف جابه‌جا شود‌. لذا توافق شده مسائل صنوف به خود صنوف واگذار شود‌.

وی تاکید کرد: شب گذشته با پنج نفر از دوستان صحبت کردیم و با گفت‌وگوهایی که صورت گرفت، رسما خواهش کردیم با توجه به تبعاتی که ممکن است رخ دهد حتما در جلسه امروز فارابی شرکت کنند.

اسعدیان به اهمیت حضور آثار ایرانی در آکادمی اسکار اشاره کرد و گفت: گروهی در خارج از مرزها طی نامه‌نگاری با آکادمی اسکار تلاش کردند تا بگویند هیچ مکانی در ایران برای ارسال اثر معتبر نیست. لذا تلاش داریم برای حفظ سهمیه و منافع ملی،درگاه جابه جا شود و حتما امسال یک فیلم را به اسکار ارسال کنیم و خدایی نکرده حذف نشویم. لذا تلاش خواهیم کرد با توجیه یکدیگر بتوانیم سال آینده درگاه را به خانه سینما منتقل کنیم.

وی با اشاره به مسئله بیمه هنرمند گفت: مشکل اساسی بیمه دوستانمان است. دو هفته پیش حکم باز نشستگی خود را از تامین اجتماعی گرفتم. حقوق بازنشستگی بنده ۷ میلیون تومان است و به این خاطر بنده مدیرعاملی خانه سینما را پذیرفتم. اعضای خانه سینما با حکم ۷ میلیون تومانی بازنشسته شده است. جلسات متعددی صورت گرفت و امیدواریم در شورای سینما تصویب شود، نه ما سینماگران بلکه اساس هنرمندان در وزارت ارشاد دارای کد شغلی باشیم. لذا ما مشکل مالیاتی و شغلی داریم. تکلیف اداره مالیات با ما مشخص نیست. دولت باید یک لایحه ای برای هنرمندان به مجلس ببرد تا ما دچار یک هویت شغلی شویم تا وزارت کار بداند با بیمه ما و اداره مالیات بداند با مالیات ما چه کند. اگر بخواهیم به مسائل کلان نگاه کنیم، امیدوارم کد شغلی صورت گیرد تا از این مسائل رها شویم.

برگزاری مراسم روز سینما بدون اهدای جایزه؛ گرامیداشتی جمع‌وجور در موزه سینما

مدیرعامل خانه سینما درباره جزئیات بیشتر برگزاری جشن سینمای ایران گفت:تصور ما بر این است که در شرایط فعلی جامعه، اساس به کار بردن لغت جشن برای مردم سخت است؛ اما روز سینما سرجای خود است‌ بنا داریم گرامیداشت کوچکی در روز سینما برگزار کنیم. سینما همواره به عنوان هشدار دهنده، در شادی و غم مردم حضور داشته و درس انسانیت داده و پیشتاز بوده است‌‌. لذا سینما سیاه نمایی نداشته بلکه درس انسانیت داده است.

وی ادامه‌داد: مراسم روز سینما را برگزار می‌کنیم. در این مراسم جایزه‌ای اهدا نخواهد شد. ان‌شاءالله سال آینده مکانیزمی برای جشن خانه سینما خواهیم داشت. مراسم روز سینما در موزه سینما روز جمعه حدود ساعت ۱۹ برگزار خواهد شد. قطعا مراسم جمع و جور تر خواهد بود و در جهت احترام به روز سینما و اهالی فرهنگ و هنر است.

اسعدیان تاکید کرد: افتخار می‌کنم در سینمایی حضور دارم که در آخرین روز حمله اسرائیل به ایران، وزیر فرهنگ اولین جایی که برای تشکر و قدردانی می‌رود خانه سینما است که از مردم و هنرمندان تشکر کردند. این باعث افتخار تمام اهالی فرهنگ و هنر است. امیدواریم روز سینما را با همین نگاه مردمی، در مراسمی کوچک برگزار کنیم و همچنان بتوانیم ارتباطمان را با مردم حفظ کنیم.

وی با اشاره به محدودیت های موجود گفت: ما با محدودیت‌های بسیار زیادی همراه هستیم. سوال هایی که در کنال‌های فضای مجازی مطرح می‌شود را می‌خوانم اما پسخی به آن‌ها نمی‌دهم. خانه سینما سال گذشته ۱۴ میلیارد تومان پول گرفته است. هزینه‌های جاری خانه سینما در سال ۱۲ میلیارد است اما اینکه اینجا چه سوء استفاده‌ای صورت گرفته مطرح است. هیچ وقت چنین اتفاقی رخ نداد که یک ریال در خانه سینما به اشتباه جابه‌جا شده باشد.

وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی گفت: اسپانسر گرفتن در این دوره سخت شده است. ما در شرایط اقتصادی سختی همراه هستیم که همه پول‌های خود را نگه‌داشته‌اند تا ببینند چه رخ می دهد. بنظرم الان جنگ روانی‌ای رخ داده است که این تزلزل عملا گرفتن اسپانسر و امکانات را از ما گرفته است.

وی گفت:: اینکه توقع داشته باشیم خانه سینما کاری ایجاد کند، کمک یا امداد رسانی کند یا کاریابی انجام دهد، این موارد کار و وظیفه خانه سینما نیست.

مدیرعامل خانه سینما با اشاره به قرارداد تیپ میان سینماگران گفت: بنا است ما باید قراردادی با عنوان تیپ داشته باشیم که همه افراد با این یک قرارداد پیش بروند‌ لذا این مسئل مطرح شده اما یک طرف تهیه‌کنندگان هستند. ترجیحا خیلی از افراد تمایلی ندارند از این قرار داد استفاده کنند.

مدیرعامل خانه سینما در ادامه بیان کرد: ما از روی که آمدیم یک سری مسائل روزمره داریم، اگر تا انتها درگیر مسائل روزمره شویم، باختیم‌. اما مسائل کلانی گانند بیمه داریم‌‌. لذا اگر بتوانیم دولت را توجیه کنیم تا مسئله بیمه و کد شغلی هنرمندان حل شود، قدم خیلی خوبی است. حال حاضر پذیرفته شده افراد بالای ۵۰ سال بیمه شوند. بر اساس ماده ۳۸ بودجه‌ای که از پروژه‌ها کم می‌شود صرف هزینه بیمه بچه‌ها شود. اگر بتوانیم چنین کار یا پیمان جمعی تهیه‌کنندگان برای قرارداد را حل کنیم قدم بزرگی برداشته ایم. ان شاءالله هر سه ماه یکبار این شفاف سازی مالی را انجام خواهیم داد.

علیرضا حسینی عضو هیات مدیره خانه سینما در پاسخ به سوالی پیرامون تصویب سند ملی سینما گفت: حقیقت این است که ما این سند را قبول نداریم. هیچ تمایلی برای تصویب سند نداریم. کاملا می‌دانم و سند را دیده‌ام ما کجای سند هستیم؟ هیچ جای سند نیستم. بنظرم این سند بیشتر دست و پا را می‌گیرد و اگر قرار هست اتفاقی رخ دهد با حضور و مشارکت سینماگران باشد.