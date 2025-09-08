عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: علی رغم تمامی چالش ها و مشکلات تولید، صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای سال ۱۱ درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ارسلان قاسمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اشاره به علل رشد ۱۱ درصدی صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای سال گفت: براساس آمار گمرک در خصوص صادرات محصولات کشاورزی رشد صادرات داشتیم که اولین علت آن ناشی از نوسان نرخ ارز و دیگر افزایش تقاضا برای محصولات باغبانی در کشورهای همسایه است.

به گفته وی، علی رغم تحریم های ظالمانه، اما بالابودن کیفیت محصولات کشاورزی موجب شده مشتریان خود را در بازارهای هدف داشته باشیم.

قاسمی ادامه داد: کشاورزان به رغم تمامی مشکلات همچون خشکسالی، کمبود آب، نبود تسهیلات بانکی و چالش های بازار، تولید محصولات کشاورزی رشد مناسبی داشت.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی از پتانسیل بالایی برخوردار است، افزود: در زمینه صادرات محصولات کشاورزی، وجود قانون قاچاق ارز که صادرکننده قاچاقچی فرض کرده است و موانع تعهد و پیمان سپاری ارزی که سالهای قبل منسوخ و مجدد احیا شد در کنار اعمال تحریم های ظالمانه از چالش های عمده توسعه صادرات محصولات کشاورزی محسوب می شود.

وی گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی بدلیل واردات نهاده های دام و طیور منفی است، از طرفی واردات نهاده مواد اولیه تولید محصول کشاورزی محسوب می شود، اما در تراز واقعی تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی قرار بگیرد چراکه واردات آن در راستای تامین امنیت غذایی است. حال اگر واردات نهاده های دامی را کنار بگذاریم، دیگر شاهد تراز منفی بخش کشاورزی نخواهیم بود.