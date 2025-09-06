مدیر جهاد کشاورزی کازرون از اجرای طرح سیستم اتوماسیون هوشمند مصرف آب و کود برای نخستین بار در ۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی کازرون با اشاره به اجرای طرح سیستم اتوماسیون هوشمند مصرف آب و کود در اراضی کشاورزی این شهرستان، اظهار کرد: این سیستم با استفاده از داده‌های مزرعه در هر لحظه، بهترین زمان آبیاری و حجم آب مصرفی و همچنین مصرف بهینه کود را مشخص می‌کند و در نتیجه تسهیل کار‌های کشاورزی و باغداری را در پی دارد.

او بیان کرد: با توجه به کاهش نزولات جوی و کمبود منابع آب در بخش کشاورزی، استفاده بهینه از منابع آب و کود و افزایش بازدهی اهمیت زیادی دارد و آبیاری هوشمند به عنوان یک راهکار مناسب برای دستیابی به این هدف شناخته می‌شود.

آقایی با تاکید بر اینکه به منظور اجرای این طرح کاربردی مساحت ۲۰ هکتار به طرح اختصاص یافته است، ادامه داد: ترکیب کشت مزرعه آزمون (پایلوت) شامل ذرت و آفتابگردان است که به صورت رسمی عملیات پیاده‌سازی آبیاری هوشمندانه در این مزرعه آغاز شده است.

او با اشاره به اینکه این سیستم برای تسهیل فرآیند آبیاری گیاهان و بهینه‌سازی مصرف آب و کود در حوزه کشاورزی طراحی شده است، اضافه کرد: در این سیستم از شبیه‌سازی‌ها، داده‌های آب و هوا به صورت برخط و الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تعیین زمان مناسب آبیاری و تعیین حجم آب مصرفی و مصرف بهینه کود برای گیاهان استفاده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون گفت: در این سیستم از ۳ سنسور شامل سنسور‌های رطوبت سنج خاک، دبی سنج و سنسور اندازه گیری عناصر غذایی خاک (ازت، فسفر و پتاس)، اندازه گیری شوری، pH خاک و دمای خاک استفاده شده است. اطلاعات از طریق برد مرکزی سیستم هوشمند به اپلیکیشن ارسال می‌شود و دستور آبیاری و ساعت و دور آبیاری برای بهره بردار ارسال می‌شود.

این مقام مسئول به مزایای این سیستم در مقایسه با روش مدیریت سنتی آبیاری اشاره کرد و افزود: در سیستم آبیاری سنتی معمولاً برنامه آبیاری در فواصل زمانی مشخص و به طور تقریبی انجام می‌شود که به تامین ناکافی حجم آب مورد نیاز گیاه یا آبیاری بیش از حد و در نتیجه کاهش رشد گیاهان یا هدر رفتن آب منجر می‌شود.

او اضافه کرد: در مقابل، سیستم هوشمند آبیاری به داده‌هایی که در هر لحظه از مزرعه جمع‌آوری می‌شوند، متکی است، بنابراین امکان آبیاری دقیق بر اساس رطوبت خاک، شرایط آب و هوا و نیاز گیاهان فراهم می‌شود.

آقایی با بیان اینکه اجرای این طرح با هدف ارزیابی، برنامه ریزی آبیاری و اتوماسیون طراحی شده است، تصریح کرد: برنامه آبیاری هوشمند منجر به کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصد مصرف آب، کاهش ۲۰ درصد مصرف نهاده‌ها و افزایش ۲۵ درصد عملکرد می‌شود.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

در ادامه توضيحات آقای ابولپور کارشناس مرکز تحقیقات فارس و پیمانکار طرح را درخصوص اجرای طرح سیستم اتوماسیون هوشمند مصرف آب و کود در اراضی کشاورزی را مشاهده کنید.