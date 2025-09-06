هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی فیتنس ۱۴ شهریورماه در استان آذربایجان شرقی و به میزبانی شهر تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی فیتنس ۱۴ شهریور با حضور ۳۳۴ ورزشکار از سراسر کشور و با حضور ایرج عرب سرپرست فدراسیون، مظفر علی شائی سرپرست دبیری فدراسیون و سایر مسئولان استانی و فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به میزبانی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

این دوره از مسابقات در قالب دسته‌های مختلف فیتنس از جمله فیت مدل، فیتنس اسپرت، ماسل استایل و فیتنس استایل برگزار شد.

نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی به شرح زیر است:

فیتنس اسپورت نوجوانان:

۱-امیرحسین نوروزی

۲-دانیال جمشیدی

۳-امیرحسین ابراهیمی ولدانی

فیتنس اسپورت جوانان:

۱-صدرا حسین پور صوفیانی

۲-فرهاد روح الامینی

۳-سید معراج موسوی زاده

فیتنس اسپورت بزرگسالان ۱۷۵-:

۱-امید ذاکری

۲-کمیل کاظمی بورا

۳-حمیدرضا خیری اسکی کند

فیتنس اسپورت بزرگسالان ۱۷۵+:

۱-مرتضی دوستی

۲-دانیال جمشیدی

۳-آرش ربیعی

فیت مدل جوانان:

۱-امیرحسین شریفی

۲-شاهین قراگزلو

۳-نیما ملکی

فیت مدل پیشکسوتان:

۱-احسان فرشید رخ

۲-حسین محمدیان

۳-صادق محمدی

فیت مدل ۱۷۶-:

۱-امیرحسین شریفی

۲-دانیال عزتی

۳-احسان فرشید رخ

فیت مدال ۱۸۳+:

۱-مهران جهانگیری

۲-پویا عبدالحسینی

۳-علی نظر نسب

فیت مدل ۱۸۳-:

۱-امیر محمد واحدی

۲-محمد لطفی

۳-شاهین قراگزلو

ماسل استایل پیشکسوتان:

۱-رضا اصغرپور

۲-شاهین جبارزاده

۳-محمد صفری

ماسل استایل جوانان:

۱-امیررضا اکبری

۲-مهدی رضا حسن امرجی

۳- معین صفری

ماسل استایل ۱۷۶-:

۱-فواد بیگی

۲-محسن رحمانی

۳-حامد حکیمی سرائی

ماسل استایل ۱۸۳-:

۱-علیرضا پاریاب

۲-علی رهگذر

۳-میلاد فولادی حراجی

ماسل استایل ۱۸۳+:

۱-پوریا امینی

۲-بابک کریمی

۳-سید مرتضی جلیل پسند

فیتنس استایل ۱۷۳-:

۱-پوریا یزدی

۲-حسین تبریزیان

۳-محمد مهدی نوردی

فیتنس استایل ۱۸۳-:

۱-عباس شریف الهی

۲-محمد امین اکبری

۳-حسن لک

فیتنس استایل پیشکسوتان:

۱-بهنام کوهی فومنی

۲-ابراهیم بهروزی پور

۳-علیرضا زارغی

فیتنس استایل جوانان:

۱-حسین تبریزیان

۲-علی آذر

۳-آریا جاهد تبریزی