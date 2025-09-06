هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی فیتنس ۱۴ شهریورماه در استان آذربایجان شرقی و به میزبانی شهر تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی فیتنس ۱۴ شهریور با حضور ۳۳۴ ورزشکار از سراسر کشور و با حضور ایرج عرب سرپرست فدراسیون، مظفر علی شائی سرپرست دبیری فدراسیون و سایر مسئولان استانی و فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به میزبانی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
این دوره از مسابقات در قالب دستههای مختلف فیتنس از جمله فیت مدل، فیتنس اسپرت، ماسل استایل و فیتنس استایل برگزار شد.
نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی به شرح زیر است:
فیتنس اسپورت نوجوانان:
۱-امیرحسین نوروزی
۲-دانیال جمشیدی
۳-امیرحسین ابراهیمی ولدانی
فیتنس اسپورت جوانان:
۱-صدرا حسین پور صوفیانی
۲-فرهاد روح الامینی
۳-سید معراج موسوی زاده
فیتنس اسپورت بزرگسالان ۱۷۵-:
۱-امید ذاکری
۲-کمیل کاظمی بورا
۳-حمیدرضا خیری اسکی کند
فیتنس اسپورت بزرگسالان ۱۷۵+:
۱-مرتضی دوستی
۲-دانیال جمشیدی
۳-آرش ربیعی
فیت مدل جوانان:
۱-امیرحسین شریفی
۲-شاهین قراگزلو
۳-نیما ملکی
فیت مدل پیشکسوتان:
۱-احسان فرشید رخ
۲-حسین محمدیان
۳-صادق محمدی
فیت مدل ۱۷۶-:
۱-امیرحسین شریفی
۲-دانیال عزتی
۳-احسان فرشید رخ
فیت مدال ۱۸۳+:
۱-مهران جهانگیری
۲-پویا عبدالحسینی
۳-علی نظر نسب
فیت مدل ۱۸۳-:
۱-امیر محمد واحدی
۲-محمد لطفی
۳-شاهین قراگزلو
ماسل استایل پیشکسوتان:
۱-رضا اصغرپور
۲-شاهین جبارزاده
۳-محمد صفری
ماسل استایل جوانان:
۱-امیررضا اکبری
۲-مهدی رضا حسن امرجی
۳- معین صفری
ماسل استایل ۱۷۶-:
۱-فواد بیگی
۲-محسن رحمانی
۳-حامد حکیمی سرائی
ماسل استایل ۱۸۳-:
۱-علیرضا پاریاب
۲-علی رهگذر
۳-میلاد فولادی حراجی
ماسل استایل ۱۸۳+:
۱-پوریا امینی
۲-بابک کریمی
۳-سید مرتضی جلیل پسند
فیتنس استایل ۱۷۳-:
۱-پوریا یزدی
۲-حسین تبریزیان
۳-محمد مهدی نوردی
فیتنس استایل ۱۸۳-:
۱-عباس شریف الهی
۲-محمد امین اکبری
۳-حسن لک
فیتنس استایل پیشکسوتان:
۱-بهنام کوهی فومنی
۲-ابراهیم بهروزی پور
۳-علیرضا زارغی
فیتنس استایل جوانان:
۱-حسین تبریزیان
۲-علی آذر
۳-آریا جاهد تبریزی