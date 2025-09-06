مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: سال گذشته ۸ هزار و ۵۷۰ تن پسته خشک در قم تولید شده است که پیش بینی می‌شود این عدد در سال جاری به ۹ هزار تن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ علی محمد ملاتقی،مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قم  با اشاره به هزار و ۳۸۸ بهره بردار پسته در قم گفت: سطح زیر کشت باغ‌های این محصول ۱۵ هزار هکتار است.

وی افزود: طبق برنامه اصلاح الگوی کشت برنامه‌ای برای افزایش سطح زیر کشت وجود ندارد، اما برنامه ریزی‌ها به سمت توسعه و برداشت بیشتر است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی افزود: پیش بینی می‌شود امسال از باغ‌های پسته در قم ۹ هزار تن محصول پسته برداشت شود.

ملاتقی با اشاره به اینکه علت این افزایش برداشت، تغییر نوع ارقام به ارقام اقتصادی است، بیان کرد: در حال حاضر بیشتر رقم‌ها احمد آقایی و اکبری است و برخی هم نهال‌های پیوندی هستند که در سال‌های آینده به بار می‌نشینند.

وی از وجود ۳۵ ایستگاه فرآوری پسته در قم خبر داد و گفت: این ایستگاه‌ها ظرفیت فرآوری ۷ هزار تن محصول را دارند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قم ادامه داد: پیش بینی می‌شود تا دو سال آینده و با افزایش ظرفیت فرآوری و یا اصلاح فرآور‌های سنتی و قدیمی به ایستگاه‌های فرآوری مدرن می‌توان شاهد فرآوری تمام محصول پسته در استان بود.

۱۵ شهریور ماه روز ملی پسته نام گذاری شده است.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: جهاد کشاورزی قم ، پسته
خبرهای مرتبط
مدیرباغبانی جهاد کشاورزی قم:
۳۴ واحد فرآوری پسته در قم فعال است
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی قم:
هفت هزار تُن پسته در قم تولید می‌شود
سوهان؛ شیرینی سنتی خوش‌طعم قم+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح مسکن محرومان روستایی در قم کلید خورد
هشدار دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به پیامدهای افزایش بی‌رویه ظرفیت پزشکی
رنگ جهاد و امید بر دیوارهای مدارس قم
تصادف زنجیره‌ای در محور قدیم قم-تهران
رونمایی از کتاب آیات حکومت در قرآن کریم
پیش بینی برداشت ۹ هزار تن پسته از باغ‌های قم
تولیدکنندگان قم خواستار تسهیل فرآیندهای ارزی و اداری شدند
فراخوان ارسال آثار به همایش کتاب سال حکومت اسلامی
آخرین اخبار
فراخوان ارسال آثار به همایش کتاب سال حکومت اسلامی
تولیدکنندگان قم خواستار تسهیل فرآیندهای ارزی و اداری شدند
پیش بینی برداشت ۹ هزار تن پسته از باغ‌های قم
رونمایی از کتاب آیات حکومت در قرآن کریم
تصادف زنجیره‌ای در محور قدیم قم-تهران
هشدار دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به پیامدهای افزایش بی‌رویه ظرفیت پزشکی
طرح مسکن محرومان روستایی در قم کلید خورد
رنگ جهاد و امید بر دیوارهای مدارس قم
تسهیلات ویژه دولت برای تأمین برق پایدار کشاورزان استان قم
واکنش نماینده قم در مجلس به هنجارشکنی یک کافه در قم
حذف ساعت سوم قطع برق از جدول خاموشی های قم
چرخ‌وفلک‌های رنگی در کوچه‌های قم