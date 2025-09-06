باشگاه خبرنگاران جوان _ علی محمد ملاتقی،مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به هزار و ۳۸۸ بهره بردار پسته در قم گفت: سطح زیر کشت باغهای این محصول ۱۵ هزار هکتار است.
وی افزود: طبق برنامه اصلاح الگوی کشت برنامهای برای افزایش سطح زیر کشت وجود ندارد، اما برنامه ریزیها به سمت توسعه و برداشت بیشتر است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی افزود: پیش بینی میشود امسال از باغهای پسته در قم ۹ هزار تن محصول پسته برداشت شود.
ملاتقی با اشاره به اینکه علت این افزایش برداشت، تغییر نوع ارقام به ارقام اقتصادی است، بیان کرد: در حال حاضر بیشتر رقمها احمد آقایی و اکبری است و برخی هم نهالهای پیوندی هستند که در سالهای آینده به بار مینشینند.
وی از وجود ۳۵ ایستگاه فرآوری پسته در قم خبر داد و گفت: این ایستگاهها ظرفیت فرآوری ۷ هزار تن محصول را دارند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قم ادامه داد: پیش بینی میشود تا دو سال آینده و با افزایش ظرفیت فرآوری و یا اصلاح فرآورهای سنتی و قدیمی به ایستگاههای فرآوری مدرن میتوان شاهد فرآوری تمام محصول پسته در استان بود.
۱۵ شهریور ماه روز ملی پسته نام گذاری شده است.
منبع:صدا و سیما