وزیر خارجه مصر ادعای نتانیاهو درباره خروج داوطلبانه فلسطینیان از غزه را رد کرده و آن را تلاشی برای تحمیل کوچ اجباری با استفاده از قحطی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر با اشاره به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی گفت که توصیف آوارگی فلسطینی‌ها به عنوان امری داوطلبانه «بی‌معنی» است.

عبدالعاطی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فیلیپ لازارینی، رئیس آنروا گفت: «اگر قحطی ساخته شده به دست بشر در غزه وجود داشته باشد، این قحطی برای بیرون راندن ساکنان از سرزمینشان است؛ بنابراین گفتن اینکه این آوارگی داوطلبانه است، بی‌معنی است.»

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل روز گذشته مدعی شد که ساکنان غزه می‌خواهند به صورت «داوطلبانه» این باریکه را ترک کنند، اما وزارت خارجه مصر ترجیح می‌دهد ساکنان غزه را بر خلاف اراده آنها حبس کند. 

وزارت خارجه مصر روز گذشته تاکید کرد که هرگونه فراخوان یا اشاره‌ای به آواره کردن مردم فلسطین، چه به صورت اجباری و چه داوطلبانه، از سرزمین خود کاملاً غیرقابل قبول و به شدت محکوم است. به گفته مصر، این امر به منزله نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین‌المللی است و طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون‌های ژنو، به منزله پاکسازی قومی است.

اخیرا روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از منابع آگاه، اعلام کرده که دولت ترامپ در حال برنامه‌ریزی یک طرح پساجنگ برای غزه است. طبق این طرح، نوار غزه به مدت دست کم ۱۰ سال تحت کنترل آمریکا خواهد بود و ساکنان آن به کشور‌های همسایه یا برخی پناهگاه‌های ساخته شده در حاشیه‌های نوار غزه کوچانده می‌شوند. 

شایان ذکر است که عربستان از مصر حمایت کرده و اظهارات نتانیاهو پیرامون کوچ اجباری فلسطینیان را محکوم کرده است. وزارت امور خارجه عربستان روز گذشته در بیانیه‌ای گفت: «پادشاهی عربستان سعودی به شدیدترین شکل ممکن، اظهارات مکرر نخست‌وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل درباره جابجایی فلسطینیان از سرزمینشان، از جمله از طریق گذرگاه رفح، و استفاده مداوم از محاصره و گرسنگی برای تحمیل جابجایی اجباری را محکوم می‌کند».

منبع: رویترز

برچسب ها: بدر عبدالعاطی ، آنروا ، کوچ اجباری
خبرهای مرتبط
۷۰۰ روز جنگ اسرائیل؛ ویرانی ۹۰ درصد غزه و ۶۸ میلیارد دلار خسارت
هشدار جدید ارتش اسرائیل به ساکنان غزه: فورا تخلیه کنید
واکنش عربستان به کوچ اجباری مردم غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعتراف به جاسوسی از تاسیسات هسته‌ای
ناقوس جنگ: عملیات جدید رژیم صهیونیستی و وعده‌های تخریب
سفارت رژیم صهیونیستی در بلژیک هدف حمله قرار گرفت
حمله هوایی پاکستان به کنر؛ طالبان رد کرد
زلزله در شرق افغانستان؛ آمریکا در صف مدعیان دروغین
آذربایجان پرواز‌های مستقیم به تهران را از سر گرفت
جاده ابریشم علیه امواج: چین، آمریکا را از تخت تجارت پایین می‌کشد؟
پیشنهاد میزبانی اجلاس سران جی۲۰ در زمین گلف شخصی ترامپ
چگونه «قدرت سیبری ۲» اتحاد روسیه و چین را تبدیل به قدرتمندترین محور انرژی جهان می‌کند؟
توافق در سایه تهدید: آیا مذاکرات صلح اوکراین به نتیجه می‌رسد؟
آخرین اخبار
عبدالعاطی: قحطی ساختگی در غزه ابزاری برای کوچ اجباری است
آغاز رسمی فرآیند تثبیت هویت مهاجران افغانستانی در ایران
ریزش معدن طلا در سودان ۶ کشته بر جا گذاشت
۷۰۰ روز جنگ اسرائیل؛ ویرانی ۹۰ درصد غزه و ۶۸ میلیارد دلار خسارت
ژاپن: توافق تجاری با آمریکا بر سر تعرفه‌های کلیدی ناتمام مانده است
ده‌ها نفر در تظاهرات ضد دولتی صربستان بازداشت شدند
عبور کشتی‌های جنگی کانادا و استرالیا از تنگه تایوان
اخراج مهاجرین افغانستانی؛ پاکستان درخواست تعلیق اخراج را رد کرد
طرح محرمانه اروپا: اعزام ۱۰ هزار نیرو به اوکراین با مشارکت ژنرال‌های آمریکایی
مجارستان: بسیاری از اعضای اروپا پنهانی نفت روسیه را می‌خرند
تولید برق افغانستان با سرمایه‌گذاران ازبکستانی؛ گام طالبان برای تولید بیش از ۹ هزار مگاوات برق
واکنش عربستان به کوچ اجباری مردم غزه
زرداری: دفاع پاکستان «شکست‌ناپذیر» است
پسکوف: ارائه جزئیات «طرح چین» زود است
هشدار جدید ارتش اسرائیل به ساکنان غزه: فورا تخلیه کنید
قرارداد با شرکت های طالبان در افغانستان ممنوع شد
اهدای ۲۰ هزار یورو کمک آلمان برای درمان کودکان بیمار در افغانستان
حمله هوایی پاکستان به کنر؛ طالبان رد کرد
آذربایجان پرواز‌های مستقیم به تهران را از سر گرفت
انگلیس و دیگر کشور‌ها زمینه‌ساز نسل‌کشی اسرائیل در غزه هستند
فارن افرز: ترامپ در آمریکا ناحکمرانی می‌کند!
فارن پالیسی: جنگ سرد تمام نشده!
اعتراف به جاسوسی از تاسیسات هسته‌ای
پوتین بر توسعه موتور‌های موشکی تأکید کرد
ترامپ: آمریکا به دنبال تغییر حکومت در ونزوئلا نیست
پایان مأموریت نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان با تأکید بر تداوم کمک‌های بشردوستانه
زلزله در شرق افغانستان؛ آمریکا در صف مدعیان دروغین
دومین محموله کمک های ایران به افغانستان؛ کمک ۱۰۰ تنی ارسال شد
روسیه و کره شمالی همکاری در زمینه اجرای قانون را تقویت می‌کنند
چگونه «قدرت سیبری ۲» اتحاد روسیه و چین را تبدیل به قدرتمندترین محور انرژی جهان می‌کند؟