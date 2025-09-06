خط ۲ قطار شهری کرج و ایستگاه شهید سلطانی عصر شنبه با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ با افتتاح ایستگاه شهید سلطانی کرج ، قطار شهری این کلانشهر به متروی صادقیه تهران متصل شد و خدمات مسافری خود را آغاز کرد.

اکنون ۲ رام قطار در خط ۲ قطار شهری کرج فعال هستند که انتظار می رود تعداد آنها افزایش یابد.

عملیات ساخت قطار شهری کرج با عنوان خط ۲ ریلی این کلانشهر در سال ۱۳۸۵ عملیات به طول ۲۷ کیلومتر با ۲۷ ایستگاه آغاز شد و بر اساس چشم انداز پنج ساله می بایست در سال ۱۳۹۰ به طور کامل به بهره برداری می رسید.

براساس نقشه ترسیمی این خط ریلی شهرهای کمالشهر ، کرج ، فردیس ، ملارد و شهریار را به هم متصل می کند که در مجموع طول مسیر خط ۲۷ کیلومتر برآورد شده است.این پروژه که با مشارکت ۵۰ درصدی دولت و ۵۰ درصدی مدیریت شهری کرج آغاز شد بارها عملیات اجرایی آن بنا به دلایلی مانند کمبود اعتبار ، اختلاف بین کارفرما و شرکت پیمانکاری ، تحریم ها و مواردی از این دست متوقف شد و گاهی کارگاه های عمران برای مدت زمان طولانی تعطیل شدند.

قطعه نخست این پروژه به طول ۶.۵ کیلومتر بین گلشهر تا چهار راه طالقانی کرج در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به صورت آزمایشی به بهره برداری رسید.

تاکنون در مجموع حدود ۱۲ کیلومتر از خط ۲ قطار شهری کرج افتتاح شده و این خط از امروز به صورت رسمی آماده خدمات رسانی به مسافران است .

ایرنا