خط ۲ قطار شهری کرج و ایستگاه شهید سلطانی عصر شنبه با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ با افتتاح ایستگاه شهید سلطانی کرج ، قطار شهری این کلانشهر به متروی صادقیه تهران متصل شد و خدمات مسافری خود را آغاز کرد.

اکنون ۲ رام قطار در خط ۲ قطار شهری کرج فعال هستند که انتظار می رود تعداد آنها افزایش یابد.

عملیات ساخت قطار شهری کرج با عنوان خط ۲ ریلی این کلانشهر در سال ۱۳۸۵ عملیات به طول ۲۷ کیلومتر با ۲۷ ایستگاه آغاز شد و بر اساس چشم انداز پنج ساله می بایست در سال ۱۳۹۰ به طور کامل به بهره برداری می رسید.

براساس نقشه ترسیمی این خط ریلی شهرهای کمالشهر ، کرج ، فردیس ، ملارد و شهریار را به هم متصل می کند که در مجموع طول مسیر خط ۲۷ کیلومتر برآورد شده است.این پروژه که با مشارکت ۵۰ درصدی دولت و ۵۰ درصدی مدیریت شهری کرج آغاز شد بارها عملیات اجرایی آن بنا به دلایلی مانند کمبود اعتبار ، اختلاف بین کارفرما و شرکت پیمانکاری ، تحریم ها و مواردی از این دست متوقف شد و گاهی کارگاه های عمران برای مدت زمان طولانی تعطیل شدند.

قطعه نخست این پروژه به طول ۶.۵ کیلومتر بین گلشهر تا چهار راه طالقانی کرج در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به صورت آزمایشی به بهره برداری رسید.

تاکنون در مجموع حدود ۱۲ کیلومتر از خط ۲ قطار شهری کرج افتتاح شده و این خط از امروز به صورت رسمی آماده خدمات رسانی به مسافران است .

ایرنا

برچسب ها: مترو کرج -تهران ، وزیر نیرو
خبرهای مرتبط
آغاز تحولات درمانی و زیرساختی در غرب البرز با ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار ملی
خبر خوش برای کرجی‌ها!
سوت آغاز فاز اصلی خط ۲ مترو کرج به صدا در خواهد آمد
نقص فنی در قطارهای تندرو تهران ـ کرج؛ قطارهای عادی تردد دارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سوت آغاز فاز اصلی خط ۲ مترو کرج به صدا در خواهد آمد
اقدامات ساده اما مؤثر، از خاموشی‌های ناگهانی جلوگیری می کند
افتتاح ۲۳ پروژه مدرسه و مجموعه ورزشی در البرز تا پایان شهریور
افتتاح خط ۲ قطار شهری کرج و ایستگاه شهید سلطانی با حضور وزیر کشور 
آخرین اخبار
افتتاح خط ۲ قطار شهری کرج و ایستگاه شهید سلطانی با حضور وزیر کشور 
افتتاح ۲۳ پروژه مدرسه و مجموعه ورزشی در البرز تا پایان شهریور
سوت آغاز فاز اصلی خط ۲ مترو کرج به صدا در خواهد آمد
اقدامات ساده اما مؤثر، از خاموشی‌های ناگهانی جلوگیری می کند