آغاز رسمی فرآیند تثبیت هویت مهاجران افغانستانی در ایران

هیأتی از اداره ملی آمار طالبان به سرپرستی محمدنبی نصرت، معاون ثبت احوال این گروه، با سرپرست سفارت طالبان در ایران درباره همکاری برای حل مشکلات هویتی مهاجران افغانستانی و آغاز رسمی روند تثبیت هویت آنان در ایران بود دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدنبی نصرت، معاون ثبت احوال اداره ملی آمار طالبان به همراه هیأت همراه، با نصیراحمد حقانی، سرپرست سفارت طالبان در ایران، دیدار کرد. 

هدف از این دیدار که روز شنبه مورخ ۱۵ شهریور انجام شد، آغاز روند تثبیت هویت مهاجران افغانستانی در ایران بود.

در این نشست، طرفین در مورد حل مشکلات هویتی مهاجران افغانستانی و آغاز به کار تیم‌های تعیین‌شده برای این منظور گفت‌وگوی همه‌جانبه انجام دادند.

 نصرت بر آغاز فرآیند تثبیت هویت مهاجران افغانستانی در ایران تأکید و همکاری سفارت را در این زمینه بسیار مهم ارزیابی کرد.

اداره ملی آمار طالبان به عنوان تنها مرجع معتبر در زمینه تثبیت هویت و ثبت احوال (توزیع تذکره‌های کاغذی و الکترونیکی) در داخل و خارج از افغانستان فعالیت می‌کند و روزانه به هزاران افغانستانی خدمات مربوطه را ارائه می‌دهد.

گفتنی است مهاجرین افغانستانی مقیم ایران پس از تسلط طالبان برای تهیه شناسنامه و همچنین پاسپورت با مشکلات عدیده ای مواجه هستند .

مهاجران افغانستانی در ایران با چالش‌های جدی در زمینه ثبت هویت و دریافت مدارک شناسایی مواجه هستند. 

پس از تسلط طالبان، سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری‌های این کشور در مشهد و زاهدان عملاً فرآیند صدور تذکره (کارت شناسایی) را متوقف کرده‌اند. این تعلیق، مهاجرانی را که برای تمدید مدارک اقامتی خود نیاز به ارائه تذکره دارند، با بحران مواجه ساخته است.

از سوی دیگر، تیم‌های سیار ثبت احوال افغانستان که پیش از این برای ثبت مشخصات و توزیع تذکره الکترونیکی به ایران اعزام می‌شدند، پس از سقوط دولت قبلی تعطیل و تجهیزات آن به افغانستان بازگردانده شد. تاکنون هیچ اقدام عملی برای ازسرگیری این روند صورت نگرفته است.

سفارت افغانستان در تهران برای صدور "گواهی تثبیت هویت" شرایط سختی از جمله حضور متقاضی، ارائه تذکره یکی از اقارب، و حضور دو شاهد مرد بالای ۱۸ سال با پاسپورت یا تذکره معتبر را الزامی کرده که بسیاری از مهاجران به دلیل نداشتن مدارک لازم قادر به اخذ این گواهی نیستند.

نداشتن زیرساخت‌های فنی و اداری لازم برای صدور کارت‌های شناسایی الکترونیکی در خارج از کشور نیز از دیگر موانع پیش‌روی مهاجران است. اگرچه مقامات طالبان وعده داده‌اند که به زودی تیم‌های توزیع تذکره به ایران اعزام خواهند شد، اما تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران نیز باعث کندی و اختلال در روند تثبیت هویت و صدور مدارک شده است. وزارت کشور ایران اعلام کرده که بدون مدرک شناسایی معتبر، کارت آمایش و سایر مدارک اقامتی قابل تمدید نخواهند بود.

برچسب ها: تثبیت هویت مهاجرین ، صدور پاسپورت ، سفارت افغانستان در تهران
صدور پاسپورت به زودی آغاز می شود
اعزام تیم های تثبیت هویت به ایران در آینده ای نزدیک
آغاز صدور پاسپورت الکترونیک در سفارت افغانستان در ایران
