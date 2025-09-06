کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: کاهش پولشویی در حوزه تسهیلات از طریق اتصال شبکه بانکی کشور به سامانه املاک و اسکان از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - حسین محسنی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه متصل نشدن سامانه املاک و اسکان به شبکه بانکی، در واقع یک حفره بزرگ اطلاعاتی در نظام اقتصادی کشور است گفت:درصورتی که اقدامات و برنامه ریزی‌های لازم برای متصل نشدن به سامانه املاک و اسکان از سوی شبکه بانکی کشور انجام نشود یک حفره بزرگ در حوزه سوداگری و پولشویی کشور ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه اتصال شبکه بانکی به ویژه در حوزه صدور دسته چک و پرداخت تسهیلات که طبق قانون باید از طریق سامانه املاک و اسکان باشد در حال حاضر اجرایی نمی‌شود افزود: اجرا نشدن این اقدام در آینده زمینه ساز ایجاد سوداگری وپولشویی شده که در این بخش باید برنامه ریزی‌های لازم برای تکمیل آن هرچه سریعتر انجام شود.

کارشناس سیاست گذاری مسکن توضیح داد: اطلاعات مالکیت املاک و تراکنش‌های بانکی مرتبط با آنها به هم پیوسته نباشد، دولت و نهاد‌های نظارتی قادر به رصد دقیق فعالیت‌ها نیستند.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل در عدم اتصال به سامانه املاک اسکان پنهان ماندن میلیون‌ها واحد مسکونی خالی سکنه است افزود: پیش از این سوداگران می‌توانستند با خیال راحت ملک خرید وفروش کنند و در همین راستا هم بسیاری از واحد‌های مسکونی خالی از سکنه بوده‌اند، اما در حال حاضر با اجرای این طرح ما می‌توانیم شاهد بهبود وضعیت مالیاتی باشیم.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن یاد آور شد: در صورتی که دستگاه‌ها به سامانه املاک واسکان متصل نشوند هیچ مرجع رسمی و یکپارچه‌ای برای تأیید اطلاعات مالکیت وجود نخواهد داشت که در نتیجه اعتماد عمومی به اطلاعات بازار کاهش پیدا خواهد کرد، اما در صورتی که دستگاه‌ها از جمله شبکه بانکی متصل شود به طور قطع ما شاهد بهبود وضعیت در این بخش خواهیم بود.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
