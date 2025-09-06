فرمانده انتظامی شیراز از کشف دستگاه‌های تولید ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال بدون مجوز در چند نقطه از شهر شیراز، بررسی موضوع در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان ها،  ۱۸ دستگاه تولید ارز دیجیتال یدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش ماینر‎‌های کشف شده را ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این خصوص ۳ متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ زراعتیان گفت: فعالیت غیرمجاز تولید کننده ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعث اخلال در شبکه برق رسانی می‌شود؛ لذا شهروندان هرگونه اخبار در این زمینه را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند. 

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: ارز دیجیتال ، ماینر غیرمجاز
