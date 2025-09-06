باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور _
غریب منوچهری، مجری طرح کارگاه آموزشی تکمگردانی، کارگاههای جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی را یادآور سنتهای از یاد رفته دانست و تأکید کرد که این رویداد فرصتی ارزشمند برای انتقال آیینهای بومی به نسل جوان است.
بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی با شعار «مدرسهای به وسعت ایرانزمین» از ۲۰ مرداد آغاز شده و تا مهرماه ادامه دارد. این دوره با تمرکز بر آموزش و گسترش فعالیتها در سراسر کشور، شامل ۱۲۰ کارگاه آموزشی در هفت شاخه نمایشهای آیینی و سنتی در ۳۱ شهر و با حضور بیش از دو هزار هنرجو در حال برگزاری است.
غریب منوچهری، مجری طرح کارگاه آموزشی درباره اهمیت این دوره گفت: «آموزشمحور بودن جشنواره اتفاق نادری است که موجب شده تقریباً تمام کشور از طریق این کارگاههای آموزشی در جریان جشنواره قرار بگیرد. هنرجویان از این طریق با آیینها و نمایشهای بومی خود آشنا میشوند. این کارگاهها بستری برای کشف استعدادها بودند و در احیای سنتهای محلی نقش مؤثری داشتند. در اردبیل نیز با توجه به علاقهمندی کودکان و جدیت مربیان، بیش از ۲۰ نفر با آیین تکمگردانی آشنا شدند و دستکم ۱۰ نفر از آنان میتوانند گنجینهای برای آینده این آیین باشند.»
او افزود: «اهمیت این کارگاهها به حدی بود که آموزشگاهها و مؤسسات خصوصی در بسیاری از استانها داوطلبانه پای کار آمدند. آموزشگاه آکتورال و بسیاری از همتایان ما در استانهای دیگر، در زمانی که میتوانستند دورههای آموزشی دیگری برگزار کنند و بخشی از مشکلات مالی خود را با دریافت شهریه جبران کنند، ترجیح دادند این دورهها را در اولویت قرار دهند و بهطور رایگان جشنواره را همراهی کنند. انتظار میرود مسئولان این ایثار مؤسسات و آموزشگاهها را بیپاسخ نگذارند.»
منوچهری با اشاره به اهداف فرهنگی این طرح تأکید کرد: «بیشتر آموزشگاههای هنری اساساً با هدف درآمدزایی تأسیس نشدهاند، بلکه دغدغه اصلی آنها حفظ و اعتلای فرهنگ و هنر و تربیت نسل جدید است. برگزاری کارگاههای آموزشی در این جشنواره، بهویژه برای احیای آیینها و بازیهای در حال فراموشی، گامی مهم و ارزشمند بوده است.»
او استقبال هنرجویان را چشمگیر توصیف کرد و گفت: «در کارگاههای آموزشی ما، بیش از ۳۰ هنرجو از گروههای سنی مختلف ــ از خردسالان تا نوجوانان و حتی بزرگسالان و پیشکسوتان ــ حضور داشتند. نکته قابلتوجه این بود که حتی کسانی که به مرحله انتخاب راه پیدا نکردند نیز تا روز پایانی همچنان مشتاقانه در کلاسها شرکت میکردند.»
وی در پایان پیشنهاد کرد: «لیست موسسات و آموزشگاههایی که در این طرح داوطلبانه مجری کارگاهها بودند، در اختیار دفتر آموزشهای هنری معاونت هنری قرار گیرد تا این همراهی فرهنگی بهعنوان قوت قلبی برای خانواده هنر ثبت و قدردانی شود.»
بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی برگزار میشود.
شایان ذکر است پس از اتمام دورههای آموزشی در ۲۴ شهریور، از ۲۵ شهریور تا ۱۱ مهر نشستها و سمینارهای تخصصی داخلی و بینالمللی برپا خواهد شد و از ۱۲ مهرماه نیز اجراهای غیررقابتی بهعنوان بخش پایانی جشنواره آغاز میشود. همچنین این دوره از جشنواره به دبیری سیاوش ستاری در حال برگزاری است.