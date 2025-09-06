باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد اتابک امروز ۱۵ شهریورماه در نشست با فرزانه انصاری از راهبرد وزارت صمت در اجرای قوانین بالادستی در راستای بهینهسازی و ارتقای کیفیت تولیدات صنایع و رعایت حقوق مصرفکننده گفت و تاکید کرد: در گزارشی که تقدیم رییسجمهور شد هم بر این سیاست اصولی پافشاری کردیم.
وی اعمال ضوابط استانداردسازی را با توجه به شرایط فعلی تولید در کشور ضروری دانست و افزود: بالا رفتن هزینه تولید و کاهش نقدینگی بنگاهها، ایجاب میکند که دستگاه سیاستگذار در حوزه استاندارد، قوانین را بر اساس تابآوری صنایع و توان این بخش در امکان اجرایی شدن قوانین ابلاغی، پیاده کند.
اتابک در رابطه با استاندارد صنایع خودروسازی کشور با اعلام اینکه وزارت صمت مایل است روند نظارت بر ارتقای کیفیت استانداردهای مربوط به این صنعت به عهده سازمان استاندارد ملی ایران باشد، اظهار داشت: در مذاکرات پیشین بر این امر اصرار کردهایم و نظارت سازمان استاندارد ملی ایران را در این بخش مایه پیشرفت و توسعه رقابت در این صنعت میدانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استاندارد اجباری ۸۵ گانه در صنعت خودرو اجرا میشود و پیادهسازی استاندارد ۱۲۲ گانه با تشکیل کارگروهی از کارشناسان استاندارد و صنایع خودرو سازی و مناسبسازی برخی موارد بر روی ریل اجرا قرار میگیرد.
در این نشست، فرزانه انصاری رییس سازمان ملی استاندارد ایران هدف از این دیدار را بررسی مسایل پیشرو و رسیدن به وحدت رویه در گزارش اقدامات انجام شده برای ارایه در شورای عالی استاندارد اعلام کرد.
