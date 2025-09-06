باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار قاسم رضایی روز شنبه در آیین آغاز این طرح در بخش کورین شهرستان زاهدان اظهار کرد: نیروی انتظامی در راستای خدمترسانی گستردهتر و افزایش رضایتمندی مردمی، هشت خدمت اصلی پلیس را که در مراکز «پلیس +۱۰» شهرستانها انجام میشود، این بار به صورت پرتابل و در مناطق محروم و دورافتاده ارائه میکند.
وی افزود: با اجرای این طرح، شهروندان مناطق دور از مرکز که به دلیل فاصله مکانی و مشکلات ایابوذهاب امکان مراجعه به شهرها را ندارند، میتوانند خدماتی همچون نظام وظیفه در تمامی مراحل، خدمات مرتبط با پلیس راهور، صدور و تمدید گذرنامه، خدمات ضروری گواهینامه، تاییدیههای بهداشت و درمان برای نظام وظیفه و راهور، مشاورههای روانشناسی و مددکاری اجتماعی، و همچنین خدمات مربوط به اماکن عمومی را در محل دریافت کنند.
جانشین فرمانده انتظامی کل کشور تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی اجرای این طرح، حذف هزینههای رفتوآمد برای مردم محروم و کاهش بار مالی آنان است و بر همین اساس، در تمامی خدمات ارائهشده نیز تخفیف ۵۰ درصدی برای افراد نیازمند اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه آغاز خدمترسانی سیار پلیس از بخش کورین زاهدان بهعنوان یکی از مناطق محروم سیستان و بلوچستان آغاز شد، گفت: این طرح به صورت مستمر و برنامهریزیشده در طول سال به سایر نقاط استان و بهتدریج به دیگر مناطق کشور گسترش خواهد یافت.
در حاشیه این مراسم، نخستین کارت پایان خدمت سیار به یکی از مشمولان دارای چهار فرزند اهدا شد که بهعنوان نمادی از توجه پلیس به تکریم خانوادهها و تسهیل خدمات نظام وظیفه در مناطق محروم مورد تقدیر قرار گرفت.
فراجا