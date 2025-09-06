باشگاه خبرنگاران جوان _ علی ولایتیپور اظهار کرد: زابل از نظر جمع آوری و برخورد با معتادان متجاهر جزو نخستین شهرستانهای استان به شمار میرود و همین موضوع ضرورت ایجاد مراکز دولتی برای ساماندهی این افراد را دوچندان کرده است.
وی افزود: در گذشته بخشی از معتادان متجاهر به مراکز خصوصی ارجاع داده میشدند، اما بهدلیل برخی مشکلات موجود در این مراکز، اعلام شد که از این پس تنها مراکز دولتی مجاز به پذیرش این افراد هستند. این در حالیست که زابل تاکنون فاقد مرکز ماده ۱۶ یا دولتی بوده و تنها مرکز تلسیاه با ظرفیت محدود در این زمینه فعال است.
فرماندار ویژه زابل ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون در ۲ مرحله عملیات جمعآوری معتادان متجاهر انجام شد و در هفته گذشته حتی بیش از سهمیه تعیینشده برای کل استان، این افراد جمعآوری شدند که این اقدام با همکاری نهادهای مختلف امکانپذیر شد.
وی بیان کرد: بیش از ۸۰ درصد عملیات اجرایی ۲ مرکز بازپروری دولتی در زابل تکمیل شده و در حال حاضر این مراکز در مسیر دریافت مجوزهای نهایی قرار دارند. با راهاندازی آنها، معتادان متجاهر به سرعت از سطح شهر جمعآوری و به این مراکز منتقل خواهند شد تا دیگر در سطح شهر تردد نداشته باشند.
ولایتیپور تاکید کرد: با وجود راهاندازی مراکز جدید، همچنان در طول سال ۲ تا سه مرحله عملیات جمعآوری معتادان متجاهر در سطح شهرستان انجام خواهد شد و این افراد پس از انتقال، در مراکز بازپروری نگهداری و ساماندهی میشوند.
فرمانداری زابل