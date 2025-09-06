استاندار سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های بی‌نظیر مناطق آزاد چابهار، سیستان و منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه را نقطه قوتی برای رونق تجارت و توسعه صنایع تبدیلی استان معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ منصور بیجار در دیدار با معاون وزیر و رییس سازمان اتکا اظهار کرد: مناطق آزاد چابهار، سیستان و منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه در سیستان و بلوچستان، زمینه‌ای مناسب برای توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری فراهم کرده‌اند.

وی با اشاره به همکاری‌های سازمان اتکا در حوزه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات، بر ادامه این مشارکت‌ها با رویکرد تسهیلگری در زمینه‌های مختلف تأکید داشت.

استاندار سیستان و بلوچستان به نقش راهبردی این استان در همکاری‌های تجاری با پاکستان اشاره کرد و افزود: فعالیت‌های تهاتر کالا و واردات برنج و گوشت، افق‌های تازه‌ای برای تقویت سرمایه‌گذاری در استان گشوده است.

وی درباره بازارچه‌های مرزی ریمدان، میلک و گمشاد گفت: زیرساخت‌ها باید برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و گسترش تجارت آزاد، به ویژه در زمینه تهاتر کالا، تقویت شود.

رییس سازمان اتکا نیز در این دیدار ظرفیت‌های قابل توجه سیستان و بلوچستان را یادآور شد و گفت: کارخانه کنسروسازی با تولید سالانه ۲۵ میلیون قوطی، سردخانه ۶ هزار تنی و کشتارگاه دام‌های سبک و سنگین، زمینه توسعه صنایع تبدیلی و افزایش صادرات را فراهم کرده‌اند.

مرتضی اعلمی با اشاره به مأموریت تأمین امنیت غذایی نیرو‌های مسلح و تولید ۱۰ قلم کالای اساسی، اعلام کرد: این سازمان برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دامپروری، طیور، شیلات و صنایع غذایی استان آمادگی کامل دارد.

وی با اشاره به توجه به تولید داخلی و ارتقای کیفیت محصولات، خاطرنشان کرد: همکاری با استان مسیر‌های صادرات و واردات از طریق مرز‌های گسترده با کشور‌های همسایه را تسهیل خواهد کرد.

