باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال امید ایران امروز (شنبه) از ساعت ۱۸ به وقت تهران در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا به مصاف تیم گوام رفت و با نتیجه پرگل ۶ بر صفر به پیروزی رسید. شاگردان امیدرضا روانخواه با این برد مقتدرانه، ۶ امتیازی شدند و در صدر جدول گروه خود قرار گرفتند.
روانخواه برای شروع مسابقه ترکیب زیر را روانه میدان کرد: آرشا شکوری، محمدمهدی زارع، دانیال ایری، فرزین معاملهگری، سهیل صحرائی، علیرضا صفری، محمدجواد حسیننژاد (کاپیتان)، عباس حبیبی، محمدحسین صادقی، امیررضا شیخیراد و رضا غندیپور.
گلهای ایران در این دیدار را علیرضا صفری، کسری طاهری (سه گل)، سعید سحرخیزان و محمدجواد حسیننژاد به ثمر رساندند.