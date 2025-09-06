باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی خسروی بنجار بیان کرد: اداره کل فرودگاه‌های استان، با رویکردی سیستم‌محور و برنامه‌ریزی در افق‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، پروژه‌های متعددی را با اولویت تأمین زیرساخت‌های ایمنی و امنیتی در بخش‌های مختلف فرودگاهی و هوانوردی اجرا کرده است.

وی در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه ایمنی افزود: نصب پنج سامانه کمک بصری شامل سه سامانه پاپی و دو سامانه سیمپل اپروچ، نصب ساین‌های مورد نیاز بر اساس پارت ADR بر روی سطوح پروازی و باندها، اجرای مارکینگ در سطوح پروازی، بهسازی بخشی از رویه آسفالت باند ۳۵ چپ و تاکسی‌وی‌های A و M، انتقال سایت هوافراجا از حاشیه تاکسی‌وی B به سایت جدید جهت رفع موانع سطوح بی‌خطری، بازسازی کالبدی ایستگاه‌های آتش‌نشانی، هدایت زمینی و دیده‌بانی جهت تسلط بیشتر دیده‌بان به سطوح پروازی، بازسازی ماشین‌آلات، تهیه و به‌روزرسانی تجهیزات اطفای حریق و امداد و نجات، نصب تابلو‌های هشداردهنده در اپرون و سرویس‌رود، تغییر مسیر واحد‌های سوخت‌رسان و آسفالت مسیر جدید منتهی به سرویس‌رود، بازسازی برج‌های نوری اپرون، نصب جداکننده‌های ترافیکی سرویس‌رود از پارکینگ هواپیما، و بهسازی و رنگ‌آمیزی ترافیکی پست‌های برق ۱۷ و ۳۵ از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه بوده‌اند.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان با اشاره به پروژه‌های امنیتی اجرا شده در فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان ادامه داد: نصب سیستم پایش تصویری در اضلاع شمالی، شرقی و جنوبی فرودگاه بین‌المللی زاهدان، با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال، آسفالت بخشی از جاده حفاظتی، استحکام‌بخشی دیوار‌ها و سیم‌خاردار‌های حفاظتی، نصب راهبند‌های دفنی و ریلی در مبادی ورودی فرودگاه‌های استان، بهسازی اتاق کنترل CCTV فرودگاه زاهدان، و نصب شیشه‌های ضدگلوله در سردرب‌های ورودی فرودگاه‌ها و ترمینال فرودگاه بین‌المللی زاهدان، از جمله اقدامات شاخص در این بخش بوده‌اند.

وی از اجرای پروژه‌های متعدد در حوزه ساختمانی خبر داد و تصریح کرد: بازسازی کامل ترمینال‌های ورودی و خروجی فرودگاه زاهدان، بازسازی ترمینال‌های فرودگاه‌های زابل، ایرانشهر و سراوان، بهسازی نمای ایرساید ترمینال‌های داخلی و خارجی فرودگاه زاهدان، بهسازی سردرب‌های ورودی فرودگاه‌ها، اجرای آسفالت شبکه‌های دسترسی، گازرسانی در فرودگاه‌های زابل و ایرانشهر، محوطه‌سازی و اجرای روشنایی محوطه‌های فرودگاه‌های ایرانشهر و زابل، آسفالت شبکه دسترسی انبار بار غیرهمراه زاهدان، و بهسازی مامورسرا‌ها و منازل سازمانی، از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه بوده‌اند.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی اغلب پروژه‌ها تا پایان تابستان، از آغاز پروژه‌های جدید از فصل پاییز خبر داد و گفت: دو پروژه بزرگ شامل بهسازی باند ۳۵ چپ و احداث ترمینال جدید بین‌المللی در فرودگاه زاهدان، در دستور کار قرار دارد که پس از تکمیل مطالعات و اسناد مناقصه، تأمین اعتبار آنها پیگیری خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش پرواز‌های خارجی خاطرنشان کرد: برقراری پرواز‌های بین‌المللی به مقاصد دبی و کویته آغاز شده، و در حال مذاکره برای برقراری پرواز‌های جدید به دبی، کراچی و مسقط با شرکت هواپیمایی ماهان هستیم؛ گفتنی است، در حال حاضر از فرودگاه زاهدان به مقاصد تهران، مشهد، گرگان، شیراز و چابهار، و از فرودگاه‌های زابل، ایرانشهر و سراوان به مقاصد تهران و مشهد، پرواز‌های منظم هفتگی انجام می‌شود.

روابط عمومی فرودگاه بین المللی زاهدان