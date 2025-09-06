شاگردان توماس توخل مقابل تیم رده صد و هفتاد و چهارمی رتبه‌بندی فیفا به بردی نه چندان پر گل دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا، دو دیدار گروه K برگزار شد. تیم ملی انگلیس در ورزشگاه ویلاپارک شهر بیرمنگام میزبان آندورا بود که با دو گل به پیروزی رسید.  

گارسیا (گل به خودی) و دکلان رایس گلزنان انگلیس در این بازی بودند.

شاگردان توماس توخل با کسب چهارمین پیروزی از چهارمین مسابقه ۱۲ امتیازی شدند و صدرنشین این گروه هستند. آندورا هم بدون امتیاز قعرنشین است.

در دیگر مسابقه این گروه، صربستان با تک گل دوشان ولاهوویچ از سد میزبانش لتونی عبور کرد. صربستان با این پیروزی هفت امتیاز از سه مسابقه کسب کرده و پشت سر انگلیس دوم است.

