رئیس آنروا غزه را «جهنم» توصیف کرد و خواستار آتش‌بس فوری و باز شدن گذرگاه‌ها برای ارسال کمک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) زندگی در غزه را «جهنم» توصیف کرد و گفت: «آخرین طاعون در غزه، قحطی ساخته شده به دست بشر است. می‌توان این روند را معکوس کرد. تنها چیزی که برای تغییر مسیر لازم است، اراده سیاسی است. دروازه‌ها را بگشایید و اجازه دهید کار کنیم».

لازارینی که در حال بازدید از قاهره است، درخواست خود را برای آتش‌بس فوری تکرار کرد و گفت که آنروا ذخایر کافی برای تامین نیاز‌های مردم غزه طی سه ماه آینده را در اختیار دارد، اما در حال حاضر این کمک‌ها در مصر و اردن مسدود شده و امکان ورود به غزه را ندارد.

دفتر رسانه‌ای غزه امروز اعلام کرد که ۷۰۰ روز بمباران اسرائیل در این منطقه محصور، ۲.۴ میلیون نفر از ساکنان غزه از جمله بیش از ۱ میلیون کودک را در آستانه قحطی قرار داده است.  این دفتر، اسرائیل را به آوارگی گسترده با جلوگیری از بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان در شهر غزه و شمال و همچنین استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی متهم کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: سازمان آنروا ، قحطی ، نوار غزه
خبرهای مرتبط
۷۰۰ روز جنگ اسرائیل؛ ویرانی ۹۰ درصد غزه و ۶۸ میلیارد دلار خسارت
گزارشگر پیشین سازمان ملل:
انگلیس و دیگر کشور‌ها زمینه‌ساز نسل‌کشی اسرائیل در غزه هستند
عبدالعاطی: قحطی ساختگی در غزه ابزاری برای کوچ اجباری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خبر مرگ ترامپ و انتشار سریع آن چه چیزی را نشان می‌دهد؟
۷۰۰ روز جنگ اسرائیل؛ ویرانی ۹۰ درصد غزه و ۶۸ میلیارد دلار خسارت
آغاز رسمی فرآیند تثبیت هویت مهاجران افغانستانی در ایران
۸۸ کشور خدمات پستی به آمریکا را به حالت تعلیق درآورده‌اند
حمله پهپادی اوکراین به مرکز آموزشی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا
قرارداد با شرکت های طالبان در افغانستان ممنوع شد
مقامات بالتیمور به طرح ترامپ برای استقرار گارد ملی در این شهر اعتراض کردند
عبور کشتی‌های جنگی کانادا و استرالیا از تنگه تایوان
پیش‌بینی باران‌های شدید و جاری شدن سیل‌ در جنوب پاکستان
آنکارا ادعای رسانه‌های عبری درباره تلاش برای ترور بن گویر را رد کرد
آخرین اخبار
حملات راکتی و توپخانه‌ای عربستان به ۲ شهر مرزی یمن
حداقل یک کودک فلسطینی در هر ساعت به دست رژیم صهیونیستی شهید شده است
تظاهرات هزاران صهیونیست در تل آویو علیه نتانیاهو
تاکید عراق بر مشارکت همه اقشار سوریه در روند سیاسی این کشور
پلیس انگلیس حدود ۳۰۰ نفر از حامیان گروه «اقدام فلسطین» را بازداشت کرد
حمله پهپادی اوکراین به مرکز آموزشی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا
احتمال سقوط یک پهپاد در شرق لهستان
لازارینی خواستار پایان دادن به گسترش قحطی در غزه شد
تظاهرات هزاران نفر در واشنگتن علیه اعزام نیرو‌های گارد ملی
آنکارا ادعای رسانه‌های عبری درباره تلاش برای ترور بن گویر را رد کرد
کشته شدن ۸ نیروی امنیتی در نیجریه در پی حمله افراد مسلح
نماینده لبنانی: حزب‌الله سلاح‌های خود را رها نخواهد کرد
حماس حملات اسرائیل به برج‌های مسکونی غزه را محکوم کرد
پیش‌بینی باران‌های شدید و جاری شدن سیل‌ در جنوب پاکستان
خبر مرگ ترامپ و انتشار سریع آن چه چیزی را نشان می‌دهد؟
مقامات بالتیمور به طرح ترامپ برای استقرار گارد ملی در این شهر اعتراض کردند
پولیتیکو: تغییر نام پنتاگون می‌تواند میلیارد‌ها دلار هزینه داشته باشد
۸۸ کشور خدمات پستی به آمریکا را به حالت تعلیق درآورده‌اند
عبدالعاطی: قحطی ساختگی در غزه ابزاری برای کوچ اجباری است
آغاز رسمی فرآیند تثبیت هویت مهاجران افغانستانی در ایران
ریزش معدن طلا در سودان ۶ کشته بر جا گذاشت
۷۰۰ روز جنگ اسرائیل؛ ویرانی ۹۰ درصد غزه و ۶۸ میلیارد دلار خسارت
ژاپن: توافق تجاری با آمریکا بر سر تعرفه‌های کلیدی ناتمام مانده است
ده‌ها نفر در تظاهرات ضد دولتی صربستان بازداشت شدند
عبور کشتی‌های جنگی کانادا و استرالیا از تنگه تایوان
اخراج مهاجرین افغانستانی؛ پاکستان درخواست تعلیق اخراج را رد کرد
طرح محرمانه اروپا: اعزام ۱۰ هزار نیرو به اوکراین با مشارکت ژنرال‌های آمریکایی
مجارستان: بسیاری از اعضای اروپا پنهانی نفت روسیه را می‌خرند
تولید برق افغانستان با سرمایه‌گذاران ازبکستانی؛ گام طالبان برای تولید بیش از ۹ هزار مگاوات برق
واکنش عربستان به کوچ اجباری مردم غزه