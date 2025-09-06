باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) زندگی در غزه را «جهنم» توصیف کرد و گفت: «آخرین طاعون در غزه، قحطی ساخته شده به دست بشر است. می‌توان این روند را معکوس کرد. تنها چیزی که برای تغییر مسیر لازم است، اراده سیاسی است. دروازه‌ها را بگشایید و اجازه دهید کار کنیم».

لازارینی که در حال بازدید از قاهره است، درخواست خود را برای آتش‌بس فوری تکرار کرد و گفت که آنروا ذخایر کافی برای تامین نیاز‌های مردم غزه طی سه ماه آینده را در اختیار دارد، اما در حال حاضر این کمک‌ها در مصر و اردن مسدود شده و امکان ورود به غزه را ندارد.

دفتر رسانه‌ای غزه امروز اعلام کرد که ۷۰۰ روز بمباران اسرائیل در این منطقه محصور، ۲.۴ میلیون نفر از ساکنان غزه از جمله بیش از ۱ میلیون کودک را در آستانه قحطی قرار داده است. این دفتر، اسرائیل را به آوارگی گسترده با جلوگیری از بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان در شهر غزه و شمال و همچنین استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی متهم کرد.

