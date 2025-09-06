سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برگزاری دور سوم مذاکرات فنی بین ایران و آژانس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار داشت: دور سوم مذاکرات فنی بین ایران و آژانس برای تدوین شیوه‌نامه اجرای تعهدات پادمانی در وضعیت جدید متعاقب حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای کشورمان، و با عنایت به مصوبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص، طی روز‌های جمعه و شنبه در وین برگزار شد.

وی افزود که طرفین در این دور به تبادل نظر در خصوص نکات مندرج در متن شیوه نامه پرداختند.

گفتنی است، مجلس شورای اسلامی تیر ماه گذشته در پی حمله رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران و عدم محکومیت این اقدام غیرقانونی از سوی مدیرکل آژانس، قانونی را برای تعلیق همکاری با این سازمان به تصویب رساند.

بر اساس این قانون، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده در متن مصوبه، همکاری‌های خود با آژانس را متوقف سازد.

ایران و آژانس مذاکراتی را برای رسیدن به چارچوب جدیدی درباره نحوه ادامه همکاری‌ها آغاز کرده‌اند.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه پیشتر در این باره توضیح داد: ما در حال طراحی برای ادامه مسیر هستیم. روابط ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور طبیعی بعد از حمله دچار تلاطم شد. تاسیسات هسته‌ای ما مورد حمله قرار گرفت و طبیعتاً همکاری با آژانس نمی‌تواند مثل گذشته باشد.

وی روند مذاکرات اخیر با آژانس را رو به جلو توصیف کرد و گفت: ما بسیار نزدیک هستیم به اینکه با خود آژانس به یک چارچوب جدید همکاری برسیم. بر اساس آن، با توجه به قانون مجلس محترم شورای اسلامی و در چارچوب قانونی که مجلس تصویب کرده، و همچنین با توجه به واقعیت میدانی و تغییراتی که صورت گرفته، بتوانیم دور جدیدی از همکاری با آژانس را شروع کنیم؛ همکاری که در آن همه نگرانی‌های ما که مشخصاً در قانون مجلس هم منعکس شده، در نظر گرفته شود.

