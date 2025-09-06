باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از ارتقای سامانه نسخه الکترونیک این سازمان خبر داد و اظهار کرد: همچنین قابلیت‌ها و امکانات جدیدی به سامانه نسخه الکترونیک با توجه به پیشنهادات پزشکان افزوده شده است.

وی درباره ارتقای سامانه نسخه الکترونیک و امکانات جدید آن افزود: از جمله این امکانات می‌توان به امکان کپی نسخه از سوابق قبلی بیمار، تسهیل نسخه نویسی برای تاریخ آینده اشاره کرد. همچنین پزشکان می‌توانند فهرستی از آزمایش و دارو‌های پر تکرار ساخته و بدین ترتیب در تجویزها، از این فهرست‌های شخصی سازی شده استفاده کرده و در وقت صرفه جویی کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: همچنین اگر پزشک در مطب خود، خدماتی ارائه می‌دهد، ثبت این خدمات در سامانه تسهیل شده است. امکان نسخه نویسی از طریق موبایل نیز بهبود پیدا کرده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: با توجه به این‌که پزشکان در مطب یا کلینیک‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند، امکان تغییر حساب کاربری بدون درج نام کاربری و گذرواژه‌های متعدد فراهم شده است.

ناصحی گفت: امکان ثبت دستور بستری نیز در سامانه نسخه الکترونیک تسهیل شده و اگر بیمار نیاز به بستری داشته باشد، پزشک می‌تواند دستور بستری را نیز ثبت کند.

وی افزود: همچنین امکانات دیگری برای کاربر پسند شدن سامانه انجام و شخصی سازی ظاهری سامانه نسخه الکترونیک ایجاد شده است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: امکان گزارش‌گیری از مراجعان نیز وجود دارد و داشبوردی طراحی شده تا پزشک بتواند گزارش‌هایی از تعداد بیماران و سهم سازمان در اختیار داشته باشد.

ناصحی گفت: همچنین فرآیند نظام ارجاع هم در سامانه نسخه الکترونیک پیاده سازی شده و پزشک می‌تواند بیمار را به سطح دو یا سه ارجاع بدهد. این ارجاع به صورت هوشمند در سامانه ثبت شده و بدون نیاز به کد رهگیری ارجاع بیمار در سطح دو قابل واکشی است. همچنین کارتابل ارجاع برای پزشک خانواده جهت رهگیری فرایند درمان بیمه شدگان بهبود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: برای منشی پزشک نیز امکان نوبت دهی برای زمان آینده اضافه شده است. به طور کلی تلاش شده که سامانه نسخه الکترونیک، کاربر پسندی بیشتری داشته باشد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تلاش همکاران ما این بوده که از انتقادات و پیشنهادات مراکز طرف قرارداد و پزشکان در تمام استان‌ها در زمینه ارتقای سامانه نسخه الکترونیک بهره‌مند شوند و سازمان بیمه سلامت پذیرای پیشنهادات پزشکان در این زمینه خواهد بود.

