باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد مهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر و مالک باشگاه پرسپولیس در حاشیه مراسم بدرقه ملی‌پوشان کشتی درباره شرایط پرسپولیس گفت: از روز اولی که باشگاه را گرفتیم حیطه وظایف تعریف کردیم. ما گفتیم تیمی بسازیم که بازیکنان از نظر مالی دغدغه‌ای نداشته باشند. به صورت‌های مالی مراجعه کنید در این ۲ سال که بودیم حتی یک روز حقوق و مزایا را تاخیر نداشتیم. اینکه چه بازیکنی انتخاب شود مالک وظیفه‌ای دارد. باشگاه کادرفنی و مدیرعامل و هیئت مدیره دارد.

او افزود: برای اینکه موضوع قائم به فرد نباشد گفتیم اول مدیرعامل نظر سرمربی را بپرسد. بانک شهر در حمایت از باشگاه تنگنای مالی برای جذب بازیکن ندارد. کارتال گفت دورسون را می‌خواهم و کلی هم برای فسخ او هزینه دادیم، چون هاشمیان به او اعتقادی نداشت. گاریدو، لوکاس ژائو را انتخاب کرد و کلی برای فسخ او هزینه دادیم. ما به عنوان مالک نمی‌توانیم روی انتخاب بازیکن ریز شویم. موضوع حاکمیتی و شرکتی است و اگر قرار باشد در کار فنی دخالت کنیم کادرفنی می‌گوید پس نقش من چیست؟

مدیرعامل بانک شهر در مورد عملکرد رضا درویش اظهار کرد: اواخر فصل قبل که باید برای فصل بعدی جلسه می‌گذاشتیم با استعفای درویش رو‌به‌رو شدیم. آن موقع هجمه شد که ۴ بازیکن خوب جذب شده است. آن موقع اعتراض کردند حالا که درویش در حال بازیکن خریدن است چرا می‌خواهید او را عوض کنید. الان که فصل تغییرات نیست و نقل و انتقالات تمام شده و باید حاشیه‌ها را دور کنیم. نتایج نشان می‌دهد که بانک شهر حامی بهتری بود و هم از نظر تغییرات. باشگاه استقلال طی ۲ سال چند مدیرعامل عوض کرده؟ آیا باعث نتیجه گیری آنها شده؟ الان هم پیش قضاوت نمی‌توان کرد، همین الان سپاهان را بردیم. برای بازی فجر اگر فدراسیون ما را در کار انجام شده قرار نمی‌داد این طور نمی‌شد. ما که نمی‌توانیم به عنوان مالک بگوییم چه بازیکنی بگیرند، اما در ماجرای نقل و انتقالات قرارداد ۱۱ بازیکن را بستیم تا تیم به مشکل نخورد. مذاکرات شروع شده و ۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند. در جزییات قرارداد قبلی نیامدیم، اما در مورد دو بازیکن آزاد جدید از باشگاه خواستیم همه موارد رعایت شود. نمی‌شود که بانک شهر هزینه کند و بعد باز هوادار ناراضی باشد و اعتراض کند.

او درباره شرایط نقل‌وانتقالاتی پرسپولیس گفت: اوریه فقط مصدوم است و اگر رفع شود در بازی‌ها حضور خواهد داشت. در مورد فخریان اسناد دیده شد، صورتجلسه امضا شده هم در فضای مجازی رونمایی شد. در بند چهارم قرارداد است که پول رضایتنامه مستقیم به باشگاه شمس آذر واریز شده است.

او در مورد شعار‌ها علیه درویش گفت: فضای احساسی روی مالکیت و مدیریت ما اثر نمی‌گذارد. ۱۵۰۰میلیارد هزینه سالیانه ما بوده است اگر بخواهیم روی احساسات هوادار باشیم که نمی‌شود. این طوری هر بازیکن میتواند از این احساسات استفاده کند و رقم قراردادش را بالا ببرد. اگر درویش نباشد چه کسی باشد باشد؟ اینکه یکسری جوان ۱۷ تا ۲۰ سال احساساتی دنبال می‌کنند یا یک عده‌ای ذی نفع هستند برای منافع نمی‌توانیم کار را جلو ببریم. مالک باید به عقلانیت رفتار کند، وقتی شعار‌ها را می‌شنویم باید ۲ بازیکن اضافه کنیم. به اعضای هیئت مدیره هم گفتم، ۲ بازیکن بدون اجازه هیئت مدیره نباید جذب شوند. ۲ بازیکن معروف اسپانیایی می‌خواستیم جذب کنیم، اما سن آنها بالا رفته بود و هاشمیان آنها را نخواست.

او درباره تبلیغات باشگاه پرسپولیس گفت: قرار شد به عنوان اسپانسر شرکت‌های تابع ما حامی مالی شود. گفتیم اسپانسر دیگری نداشته باشیم تا یکپارچگی از بین نرود و حامی مالی جداگانه سراغ بازیکن و مربی نرود. به تیم ملی ازبکستان تاکید کردیم از اورونوف زیاد استفاده نکنند، چون تازه از مصدومیت رها شده است. ما ۲ بازیکن اضافه کنیم درکنار دیگر بازیکنان پرسپولیس به شور سابقش برمی گردد. من حتی با طارمی هم حرف زدم با هرمبلغی که خواست بیاید و سفیر برند بانک شهر هم شود، اما او معذوریت داشت و بعد هم فهمیدیم بازیکن آزاد نبود. ما الان خساستی برای اضافه کردن بازیکن نداریم. با اضافه شدن بازیکن‌ها ترکیب طلایی پرسپولیس تکمیل می‌شود.