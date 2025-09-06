بازسازی ۲۴۰۰ خانه در دل بحران جنگ

باشگاه خبرنگاران جوان- در آغاز جلسه آقامیری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و تبعات تلخ آن برای شهروندان تهرانی گفت: اتفاق بزرگی در کشور رقم خورد و جمعی از عزیزترین هموطنان‌مان را در این حوادث از دست دادیم. در هر منطقه‌ای که حضور پیدا کردیم، دیدار با خانواده شهدا و آسیب‌دیدگان از اولویت‌های ما بود. در این بحران، علی‌رغم اختلاف سلیقه‌ها و نگرش‌های سیاسی، ملت ما در کنار یکدیگر ایستادند. دشمن مرزی نمی‌شناسد و ما امروز شاهد جنایات مشابه در غزه، لبنان و سوریه هستیم. این همدلی ملت ایران بود که نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد. آنان به دنبال نفوذ از درون جامعه ما هستند و رسانه‌های وابسته تلاش دارند با ایجاد تفرقه، به انسجام ملت ضربه بزنند. اما این اتحاد مردم، برگ برنده ما در برابر همه تهدیدهاست.

رییس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران با تقدیر از عملکرد شهرداری تهران در این شرایط بحرانی، گفت: در همان روز‌های نخست، شهرداری تهران مسئولیتی فراتر از وظایف قانونی خود بر عهده گرفت. ۹ هتل چهار و پنج ستاره برای اسکان آسیب‌دیدگان فراهم شد. تیم‌های تعمیراتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام به تعویض شیشه‌های منازل آسیب‌دیده کردند تا شهروندان با مشکلات ثانویه مواجه نشوند. اگر روحیه جهادی و انقلابی در مدیران شهرداری نبود، این اقدامات عظیم انجام نمی‌شد. برخی مدیران پیشین حتی جمع‌آوری معتادان متجاهر و کودکان کار را نیز از وظایف شهرداری نمی‌دانستند، اما اکنون شهرداری تهران به‌صورت داوطلبانه و با نگاه انسانی، پای کار آمده است.

وی همچنین با مرور اقدامات گذشته در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت:

یکی از پروژ‌های یاورشهر با ظرفیت ۲۵۰۰ نفر در یکی از مناطق کلید خورد که شامل خدمات روان‌پزشکی، درمانی، تغذیه، تفکیک سنی، و اشتغال‌زایی برای معتادان متجاهر بود. بیش از ۲۰ هزار نفر از سطح شهر تهران جمع‌آوری شدند. به عنوان نمونه، در منطقه ۱۵، کوه‌سنگی که پیش‌تر بیش از هزار نفر حضور داشتند، امروزه خبری از پاتوق‌ها نیست. همه این اقدامات بدون اجبار قانونی و با هدف حفظ کرامت انسانی انجام شد.

دکتر آقامیری با اشاره به تلاش‌های جهادی در جبران خسارات ناشی از حملات اخیر گفت: برخی منازل در مناطق مختلف تهران آسیب جدی دیدند. شهرداری برای اسکان موقت ساکنان، تا ۱.۵ میلیارد تومان پول پیش و تا ۳۰ میلیون تومان اجاره ماهیانه پرداخت کرد. حتی مواردی که نیاز به رهن بالای چهار میلیارد تومانی در شمال تهران داشتند، مورد حمایت قرار گرفتند. کارشناسان شهرداری ارزش‌گذاری دقیقی انجام دادند تا با حفظ شأن شهروندان، محل مناسبی برای سکونت آنان فراهم شود. ما موظف بودیم شأن مردم را حفظ کنیم، نه اینکه آنان را در مدارس یا زیر چادر‌ها اسکان دهیم. این‌جا تهران است، پایتخت کشور، نه منطقه‌ای محروم از امکانات.

شهرداری تهران بدون آنکه کسی متوجه شود، ۲۴۰۰ واحد مسکونی را بین ۷۰ تا یک میلیارد تومان تعمیر کرد و تحویل شهروندان داد. این اقدامات بی‌سابقه، بدون جنجال رسانه‌ای انجام شد.

آقامیری در پایان سخنان خود، بار دیگر از تمامی مدیران، کارمندان، و نیرو‌های عملیاتی شهرداری تهران تقدیر کرد و گفت: از تک‌تک کسانی که در این ایام پای کار ایستادند و اجازه ندادند اعتبار نظام زیر سؤال برود، قدردانی می‌کنم. کار بزرگ و کم‌نظیری انجام شد؛ صدای مردم درنیامد، چون کار به‌موقع و درست انجام شد. از خدا می‌خواهیم که توفیق خدمت‌رسانی خالصانه را به همه ما عطا کند