زهرا نجفی - گزارشها حاکی از آن است که فیلم «صدای هند رجب» که روایتی از جنگ غزه و شهادت یک کودک فلسطینی است، در جشنواره فیلم ونیز برنده جایزه شیر نقرهای شده است.
این فیلم درباره زندگی دختری ۶ ساله است که ژانویه سال ۲۰۲۴ پس از حمله هوایی رژیم اسرائیل، همراه خانوادهاش در یک خودرو گیر افتاد. تمام اعضای خانواده او جان باختند، اما او زنده ماند و با هلال احمر تماس گرفت. صدای کمکخواهی او که به اعزامکننده آمبولانس میگفت «من خیلی میترسم. لطفا بیا منو ببر» به طور گسترده در رسانههای اجتماعی بازتاب پیدا کرد و قلب جهانیان را به درد آورد. هند رجب بعدا در حملات رژیم اسرائیل به شهادت رسید.
این فیلم که در واقع یک مستند-درام است، در اولین نمایش خود در جشنواره فیلم ونیز مورد اسقبال تماشاگران قرار گرفت و حاضران در سالن ۲۳ دقیقه پیاپی برای آن دست زدند.
کوثر بن هنیه، کارگردان فرانسوی-تونسی میگوید قصد داشته با سینما و هنر، به فلسطینیان صدا و چهره دهد تا روایت غیرانسانی رژیم اسرائیل از جنگ را کمرنگتر کند.
فیلم «صدای هند رجب» نامهای مشهور زیادی را به عنوان تهیهکننده اجرایی به خود اختصاص داده است. از بازیگرانی مانند واکین فینیکس که در مراسم افتتاحیه حضور داشت و برد پیت گرفته تا کارگردانان برنده اسکار مانند جاناتان گلیزر و آلفونسو کوارون مکزیکی.
