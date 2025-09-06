باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مسعود محمدی در آیین راه اندازی آزمایشی پروژه خط دو قطار شهری با اشاره به سابقه طولانی این پروژه اظهار کرد: سال‌ها بود که این خط مصوب شده بود و راه‌اندازی آن با سختی‌های بسیاری همراه بود، اما خدا را شکر امروز این اتفاق افتاد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج به خدمات دوره ششم مدیریت شهری کرج و اقدامات انجام شده در حوزه حمل‌ونقل شهری اشاره و تصریح کرد: چهار سال از دوره ششم مدیریت شهری را پشت سر گذاشتیم. در این مدت در حوزه حمل و نقل عمومی اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده است که از جمله آنها افتتاح و راه‌اندازی خط بی. آر. تی با اتوبوس برقی بوده است.

وی تاکید کرد: کرج به عنوان اولین شهری که از اتوبوس و خودرو برقی تولید داخل استفاده می‌کند، مورد توجه وزیر سابق کشور قرار گرفت و سایر شهرها مانند اصفهان و عراق نیز در حال عقد قرارداد برای استفاده از این اتوبوس‌ها هستند.

محمدی با تأکید بر تعامل دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی استان گفت: همکاری میان استانداری، شهرداری،اعضای شورای شهر و دستگاه قضایی باعث شد این پروژه در کمتر از 30 ماه به مرحله راه‌اندازی اولیه برسد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج یادآور شد: امیدواریم بتوانیم به محض ورود اولین رام‌های قطار به کشور، از این قطارها برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده کنیم.

محمدی با تشکر از همه مدیران و مسئولان سابق قطار شهری کرج، تلاش همه دست‌اندرکاران این عرصه را مورد تقدیر قرار داد و خاطرنشان کرد : افق خط 2 قطار شهری کرج تا ملارد، فردیس و کمالشهر دیده شده اکنون هدف ما گسترش این خط از کمال‌شهر تا ملارد و فردیس است که امیدواریم با مساعدت دولت این مسیر به سرانجام برسد.

وی با اشاره به اینکه از همه کارگران، کارشناسان و کارمندان سازمان قطار شهری در ساخت و تکمیل این پروژه سپاسگزاریم، عنوان کرد: این راه‌اندازی، انگیزه‌ای برای ادامه مسیر و تکمیل کامل پروژه مترو کرج است و إن‌شاءالله در آینده نزدیک، خدمات کامل به مردم ارائه خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج به تکمیل پروژه‌های شهری دیگر نیز اشاره کرد: در این دوره، تقاطع میدان جمهوری، تقاطع موذن، پارکرود ،تقاطع سه‌راه رجایی‌شهر و شبستان 8 هزار متری مصلی ساخته و تکمیل شد،همچنین پارک دوهکتاری سالمندان بهره برداری و پارک هفت هکتاری مادر و کودک و باغ‌موزه دفاع مقدس نیز به زودی به بهره‌برداری خواهند رسید.