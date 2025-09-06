در روزی که نمایندگان ووشو ایران عملکرد خوبی در مسابقات جهانی داشتند، سهیلا منصوریان و صدیقه دریایی هم موفق به کسب مدال طلا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه روز چهارم از هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان که در شهر برازیلیا جریان دارد سهیلا منصوریان در مبارزه پایانی وزن ۷۰ کیلوگرم ساندا به مصاف «روی‌پینگ چن» از چین رفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی و مدال طلا دست یافت. منصوریان برای صعود به فینال از سد مبارزان برمودایی و تونسی گذشته بود.

همچنین در فینال مبارزه در وزن ۶۵ کیلوگرم صدیقه دریایی به مصاف «سوده‌ناز گولی» از ترکیه رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی و مدال طلا دست یافت. دریایی برای صعود به فینال از سد مبارزان مکزیکی و ایتالیایی گذشته بود.

در مسابقات امروز سهیل موسوی و زهرا کیانی هم صاحب مدال طلا شده بودند.

