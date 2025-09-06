مراسم اعطای جوایز هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز با معرفی برندگان در بخش‌های مختلف برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم اختتامیه جشنواره فیلم ونیز در حالی به کار خود پایان داد که بر خلاف اغلب پیش‌بینی‌ها، جایزه شیر طلایی بهترین فیلم به «پدر مادر خواهر برادر» ساخته جیم جارموش کارگردان آمریکایی رسید. 

همچنین «باشو غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی جایزه بهترین فیلم بخش کلاسیک ونیز را به خود اختصاص داد و جایزه هیات داوران بخش«واقعیت مجازی» به «نیم مثقال زعفران» ساخته نگار مطلبی میدانشاه ساخته سینماگر ایرانی رسید. 

بخش مسابقه اصلی 

شیر طلایی بهترین فیلم: «پدر مادر خواهر برادر» ساخته جیم جارموش (آمریکا) 

جایزه ویژه هیأت داوران: فرانچسکو رُزی برای مستند «زیر ابرها» ( ایتالیا) 

شیر نقره‌ای (جایزه بزرگ هیأت داوران): «صدای هند رجب» به کارگردانی کوثر بن هنیه 

شیر نقره‌ای برای بهترین کارگردانی: بنی صفدی برای فیلم «ماشین خرد کننده» (آمریکا) 

جام ولپی برای بهترین بازیگر زن: شین ژی لی برای فیلم «خورشید بر همه ما می تابد» ساخته کای شانگ جون (چین) 

جام ولپی برای بهترین بازیگر مرد: تونی سرویلو برای «La Grazia» ساخته پائولو سورنتینو (ایتالیا) 

اوسلا طلایی برای بهترین فیلم‌نامه: والری دونزلی و ژیل مارشان برای فیلم «در حال کار» ساخته والری دونزلی (فرانسه) 

جایزه مارچلو ماسترویانی برای بازیگر نوظهور (زن/مرد): لونا ودلر برای فیلم «دوست ساکت» ساخته ایلدیکو انیدی محصول مشترک آلمان، فرانسه و مجارستان

بخش افق‌ها

بهترین بازیگر زن: بندتا پورکارولی، ربوده شدن آربلا

بهترین بازیگر مرد: جیاکومو کووی، سال مدرسه

بهترین فیلم‌نامه: آنا کریستینا باراگان برای پیچک

بهترین فیلم کوتاه: بی‌کِلی، به کارگردانی لوویسا سیرن

جایزه لوییجی دِ لورنتیس برای فیلم اول: تابستان کوتاه ساخته ناستیا کورکیا 

بخش کلاسیک‌های ونیز

بهترین مستند درباره سینما: ماتا هاری، به کارگردانی جو بشنکوفسکی و جیمز اِی. اسمیت

بهترین فیلم بازسازی‌شده: باشو، غریبه کوچک، به کارگردانی بهرام بیضایی

بخش فیلم‌های ایمرسیو (واقعیت مجازی

جایزه بزرگ: ابرها دو هزار متر بالاترند، ساخته سینگینگ چن

جایزه ویژه هیات داوران: نیم مثقال زعفران، ساخته نگار مطلبی میدانشاه

جایزه دستاورد: وداعی طولانی، ساخته کیت فوت و ویکتور ماز

