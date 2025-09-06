باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو موسوی - محمدجعفر آفرین با اشاره به فعالیت بالغ بر هزار و ۴۶۸ دستگاه تراکتور در بخش کشاورزی اندیمشک، گفت: برای اولین بار در استان سامانه هوشمندسازی شامل جی پی اس و فلومتر در این زمینه راه اندازی خواهد شد.

با نصب سامانه ردیاب تراکتور، میزان کارکرد تراکتور‌ها بر اساس دستگاه‌های موقعیت‌یاب مشخص و میزان سوخت تخصیصی به تراکتورها، بر اساس پیمایش محاسبه خواهد شد.

وی با بیان این که سالانه بیش از ۹ میلیون لیتر (گازوئیل) در بخش کشاورزی این شهرستان توزیع می‌شود، اضافه کرد:‌ نحوه تخصیص سوخت به ناوگان بخش کشاورزی، بر اساس میزان قدرت دستگاه و به صورت مساوی است در حالی که برخی تراکتور‌ها کارکرد بیشتری دارند لذا با نصب دستگاه ردیابی، میزان کارکرد، براساس دستگاه‌های موقعیت یاب محاسبه می‌شود.

شایان ذکر است این سامانه توانایی محاسبه دقیق مصرف سوخت در عملیات درجا و نیز در زمان حرکت تراکتور را دارد.

مهندس آفرین افزود: ایجاد عدالت در توزیع مناسب سوخت، پیشگیری و مبارزه با هرگونه قاچاق و یا انحراف احتمالی سوخت در بخش کشاورزی، کمک به انجام به موقع عملیات کشاورزی اعم از بسترسازی تهیه زمین کشت تا برداشت و افزایش سطح رضایتمندی در بین تراکتورداران و فعالان عرصه مکانیزاسیون کشاورزی از اهداف اجرای این طرح است؛ لذا از مالکین تراکتور درخواست میشود در اسرع وقت جهت هماهنگی و ثبت نام به واحد مکانیزاسیون جهادکشاورزی اندیمشک مراجعه فرمایند.