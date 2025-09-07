رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور در روز دوشنبه در بهشت زهرا و میدان شهدا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام سیدمحسن محمودی در دومین جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور گفت: مراسم بزرگداشت شهدای هفدهم شهریور صبح دوشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۹:۳۰ در بهشت زهرا(س) فرهنگ سرای رضوان در قطعه ۱۷ و بعدازظهر نیز از ساعت ۱۷:۳۰ در میدان شهدا، محل یادمان شهدای ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام کمال خداداده سرپرست معاونت مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به مظلومیت شهدای ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و اهمیت بازخوانی صحیح و دقیق روایت های تاریخی برای نسل جوان گفت: خون پاک این شهدا، مقدمه ای برای مبارزه با ظلم و ستم شد و بزرگداشت واقعه ۱۷ شهریور فرصت مغتنم و مناسبی است تا با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود، با مفسده ای که در سده های اخیر، توسط مستکبران عالم علیه مسلمانان جهان طراحی شده مقابله گردد.

وی با بیان اینکه ظلم و جنایت کشورهای سلطه گری همچون آمریکا و انگلیس برای ما پوشیده نیست، تاکید کرد: اگر تاریخ را به درستی برای جوانان روایت نکنیم، ممکن است نسل های امروز و آینده وقایع را فراموش کنند و همین فراموشی موجب اشتباه در برخورد و نوع ارتباطات ما با کشورهای استکباری خواهد شد.

وی ادامه داد: دستگاههای تبلیغی و نهادهای مردمی نباید به این رویداد بی تفاوت باشند و لازم است تاریخ را به درستی روایت و به جوانان منتقل نمایند.

وی تاکید کرد: حادثه ۱۷ شهریور یک حادثه تاریخی سرنوشت ساز و بزرگ است و جای دارد، همه دستگاه‌های تبلیغی به صورت هماهنگ، این وقایع تاریخی را به درستی بازخوانی کنند تا اهداف دشمن برای روایت سازی های نادرست و غیر واقعی خنثی گردد.

علیرضا معاف، معاون پژوهش و برنامه ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تاکید بر ضرورت مقابله با عملیات تبلیغی و رسانه ای دشمن برای تطهیر رژیم وابسته پهلوی گفت: قیام ۱۷ شهریور در ادامه قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ مردم تهران، ورامین و قم و قیام ۱۹ دی و ۲۹ بهمن ۱۳۵۶مردم قم و تبریز اتفاق افتاد که خصوصیت مشترک همه این قیام ها مردمی بودن و خیزشی و جنبشی بودن این حرکت برای دفاع از مرجعیت، فقاهت، امامت و ولایت و در تبعیت از حضرت امام خمینی(ره) بود.

وی افزود: مردم ستیز بودن و فساد رژیم پهلوی را می توان با بحث‌های تئوریک و اعداد و ارقام و مستندات تاریخی، اثبات کرد. رژیم پهلوی، حکومتی فاسد و وابسته بوده و تصاویر و کتب و مستندات تاریخی زیادی در این زمینه وجود دارد که بسیاری از آنها از جمله کتب تاریخی، توسط وابستگان و نزدیکان این رژیم و در خارج از ایران و کشورهای اروپایی نوشته شده و موجود است.

معاف گفت: اگر وقایع تاریخی را به صورت مستند و بی واسطه بررسی کنیم، بسیاری از شبهات حل خواهد شد. واقعه ۱۷ شهریور نیز یک جنایت تاریخی آشکار است که مستندات و تصاویر آن موجود است اما متاسفانه هنوز یک فیلم سینمایی مستقل و یک کار تصویری فاخر در این خصوص ساخته نشده است.

وی از تلاش برخی شبکه های معاند خارجی و رسانه ها و شبکه های نمایش خانگی داخلی برای تطهیر رژیم پهلوی، انتقاد کرد و گفت: مقابله با این روایت سازی های غلط باید در دستور کار ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۷ شهریور قرار گیرد.

معاف ادامه داد: متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ما هنور روایت منتخب انقلاب اسلامی از رژیم پهلوی در لایه های دانشگاهی، آموزش و پرورش، رسانه ای، فرهنگی و هنری ارائه نداده ایم و هنوز هم آنچه که ما از دوره قاجار می‌دانیم، همان روایتی است که در دوران پهلوی نگاشته شده است.

وی به ضرورت روایت گری و تاریخ نویسی درست، برای رویارویی با جنگ روایت ها، نبرد حکایت ها و مچ اندازی قضاوت ها اشاره کرد و گفت: خیانت ها، نحوه حکومت و مناسبات داخلی و خارجی دوران پهلوی باید در آثار تاریخی نوشته شود و لازم است روایت منسجم و یکپارچه ای از خصوصیات و مولفه های این رژیم ترسیم گردد تا برای نسل حاضر و آینده که تصویر روشن و تجربه زیستی از آن دوزان ندارند، مرجعی برای شناخت درست حکومت ۵۳ ساله پهلوی باشد.

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: گزارش راهبردی – تحلیلی، تحت عنوان «جریان شناسی و تبار شناسی سفیدشویی و تطهیر رژیم پهلوی» در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهیه شده که گزارش جامعی‌ است که به تاثیرات اجتماعی و سیاسی این جریان و تاثیرات رسانه ای و فرهنگی موسوم به جریان تطهیر رژیم پهلوی می پردازد.

منبع: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

برچسب ها: شهدای کشور ، ۱۷ شهریور
